Apple Watch錶帶也更新　粉嫩色系帶來春天氣息

▲Apple悄悄地在官網上新上架了多款帶有春天氣息的Apple Watch錶帶。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

Apple繼昨（18）晚無預警上架新款iPad Pro與MacBook Air後，也悄悄地在官網上新上架了多款帶有春天氣息的Apple Watch錶帶。

最多人首選的運動錶帶有三款新色，分別是仙人掌色、葡萄柚色，以及衝浪藍色；而運動型錶環則一口氣新增了五款，分別是日照色、維他命橙色、衝浪藍色、霓虹萊姆色，以及霓虹粉色。

而具有透氣壓模氣孔的Nike運動型錶帶二款則是新增兩款，分別是黑色配萊姆綠色，與午夜松石色配極光綠色；另外，Nike運動型錶環也有二款，分別是經典靛藍色配亮萊姆綠色，與超級緋色配海王星綠色。另外像是皮革與Hermès皮革錶帶也都有推出相對應的春天色系。

不過，如果是沒有配戴手錶習慣的果粉也不要失望，官方這次也有推出具有春天氣息的iPhone 11系列手機矽膠保護殼，分別有葡萄柚色、仙人掌色、衝浪藍色。而皮革雙面夾護殼則有孔雀色、莓紅色，以及海底藍色。

另一方面，針對iPad系列產品，也有推出季節性的新色護殼，如果有興趣的消費者，不妨找時間到官網逛一波吧！