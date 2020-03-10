前進立院實測Apple Watch噪音偵測　「最大聲」議題是這個

▲Apple Watch噪音偵測。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

在許多人的印象中，立法院委員們似乎時常在院會期間吵架，甚至是上演全武行；《ETtoday新聞雲》記者這次戴著Apple Watch Series 5進到立院中，實測立院審議時是否真的如外界印象中這麽吵鬧。

在這次立院會期開議前，因為受到新冠肺炎（COVID-19）影響，使得立法院在二月中開議後，就開始不停討論肺炎相關議題。而記者是在3/5時，進到立院中進行實測，恰好這週討論的議題，都是與600億的紓困振興特別預算案有關。

記者一開始是在立法院第10屆第1會期經濟委員會第3次全體委員會議進行實測；在此一會議中，是由國發會主委列席報告業務概況，且主委須就政府未來紓困、扶助等相關政策進行報告，並備質詢。

一開始，主委是就目前國發會的業務狀況進行報告，而主委報告時聲音相當平穩，分貝數維持在65~70分貝之間。

▼國發會主委進行業務報告時聲音相當平穩。（圖／記者邱倢芯攝）

而在主委報告完業務後，緊接著就是委員們輪番上台質詢的時間。如上述所提，此次委員們質詢的議題大多都是與新冠肺炎疫情，或是600紓困預算有關，在質詢初期，委員們的情緒還不算太激動，大多落在65~75分貝正常範圍之間。

▼在經濟委員會質詢初期時，委員們的情緒還不算太激動，分貝數大多落在65~75分貝正常範圍之間。（圖／記者邱倢芯攝）



而在國發會的業務當中，有一項重要的計畫就是「地方創生」；其中有一名委員上台質詢時，是以「地方創生計畫」的原住民族相關議題質詢，在此一委員質詢時，狀況較為激動，且該委員本身的聲音也較為宏亮，因此分貝數平均都有75分貝以上。

▼其中有一位委員質詢的聲音較其他人來得宏亮，但仍舊沒有超過80分貝。（圖／記者邱倢芯攝）

不過當天立院重點並不在經濟委員會的質詢當中，而是在財政委員會的質詢會場；也因此，記者抽空到財委會的質詢現場進行Apple Watch的噪音實測。

因為當天恰好是立法院財政委員會聯席會議，包括財政、內政，以及經濟等部會都上台接受委員們的質詢。在財委會的質詢過程中，委員們的平均分貝數都偏高，質詢分貝數大多可以超過80分貝以上。

▼財政委員會聯席會議，委員們質詢的音量明顯大很多。（圖／記者邱倢芯攝）

而對比於委員們的質詢分貝數，各部會部長、人員在備詢時分貝數通常會落在65~75之間，是以較為平和的語氣備詢。

因為此次的疫情，有多位委員將質詢重點擺在服務業減班，但製造業卻缺工的議題上，在談論到此一議題時，委員質詢分貝數多會超過85分貝以上；而像是民眾買不到口罩，或是藥局買口罩蛤是需要排隊等議題，質詢時的分貝數多是落在80~85分貝之間，可見委員們在疫情期間都相當在乎民生經濟相關議題。

▼委員們相當關注民生經濟相關議題，每質詢到相關議題時，分貝數多會超過85分貝以上。（圖／記者邱倢芯攝）

在這次的實測過程中，記者發現，在委員們質詢時，分貝數大多會超過80分貝以上，以Apple Watch的定義來說已算是「大聲」；由此可見，委員們質詢，以及主管機關備詢時其實都相當辛苦，要長時間暴露在高分貝音量的環境下，不僅會影響聽力，也有可能因此影響身心健康。

不過，在立院內委員們的質詢音量，除了會與議題內容有關外，記者也注意到分貝數的高低似乎也與性別有所差異；雖然大多數人會直覺認為，女性的聲音較為尖銳，所以分貝數應該會較高。不過，在此次的質詢過程中，女性委員通常分貝數都不太高，男性委員聲音較為宏亮，且情緒激昂的狀況較多，因此高分貝的狀況大多是落在男性委員的質詢過程中。