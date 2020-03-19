王鴻薇批台美合作抗疫：「台灣優先價值」不重要了

▲台北市議員王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

新冠肺炎全球大流行，我國外交部與美國在台協會（AIT）18日宣布台美雙方防疫聯合聲明，其中台灣將每周提供10萬枚口罩，換取美方30萬件防護衣原料。對此，國民黨台北市議員王鴻薇18日質疑，總統蔡英文曾說過，台灣的防護衣跟隔離衣的國家隊已形成，從原料到最後產品全部都在國內生產，結果美國疫情一爆發，台灣優先價值就不重要了，我們開始要每周奉上10萬口罩。

王鴻薇18日深夜在臉書上表示，不管低溫還是下雨，台灣各藥局每當開賣口罩，排隊百來公尺變成熟悉的街景，口罩成疫期中，最最寶貴的物資，但「美國疫情一爆發，台灣優先的價值就不重要了，我們開始每周要奉上十萬口罩，注意哦，是每週」。

王鴻薇指出，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說這次合作是換防護衣的原料，「這就奇怪了，蔡總統不是剛剛告訴全民國家隊已經成形，從原料到防護衣都是自製的嗎？」

因此王鴻薇引用中央社16日的報導寫道，「蔡總統致詞提到，透過這機會，她要告訴國人『我們的防護衣、隔離衣也有國家隊』；疫情初期，工作同仁告訴她，台灣的防護衣跟隔離衣，尤其是防護衣都是國外進口的，都是（美國）杜邦生產，那時盤點國內整個庫存的情況。」

王鴻薇還指，「她（蔡英文）說，經過這段時間以後，『我們的防護衣跟隔離衣的國家隊也已經成形了，這是令人振奮的消息，尤其高等級防護衣，從原料到製成最後的產品，全部100%在台灣生產，對台灣來講，這是非常重要的戰略物資，可以100%在國內生產，她感到非常心安跟感謝。』」

對此王鴻薇就質疑，蔡英文說防疫初期都是美國杜邦進口，但短短兩天，國家隊又不安了嗎？還是碰到美國就轉彎？

▲王鴻薇評論台美合作抗疫一事。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

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