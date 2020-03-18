3/19起外國人禁入境、旅行社4月底前不出團　業者：上半年全台觀光營收少3000億

▲多家旅行社宣布4月底前不出海外團。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（18）日宣布，從3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天，各旅行社也陸續宣布暫停國外團體行程至4月底。旅遊公會召集人、品保協會發言人李奇嶽預估，今天上半年台灣觀光業損失將高達3000億台幣，他也不諱言說：「如果疫情持續到年底，連航空公司都可能都會倒。」

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▲從3/19零時起外國人禁止入境。（圖／記者李毓康攝）

喜鴻假期於17日率先宣布4月底前停止所有海外團體行程，之後加利利、雄獅、可樂、東南、五福、百威等旅行社紛紛跟進，李奇嶽粗估，今年1至6月出入境加起來全台觀光業將少高達3000億台幣營收，他說：「今年農曆年過後就沒有團，生意也斷光，所以現在對生意已經沒有太大影響，如果疫情可以趕快好轉的話，可能還有救，如果持續到年底，連航空公司可能都會倒。」

▲品保協會發言人李奇嶽。（圖／記者屠惠剛攝）

目前政府提出的紓困方案，李奇嶽也認為應該要「加大、加廣、加深」，包括金額加大，同時旅行社向銀行申請周轉營運金貸款範圍要更廣，不應該只看租金、薪資、水電和稅管，同時應該讓銀行放寬貸款規定。

李奇嶽也對目前政府開設的訓練課程表達肯定，但他認為政府應該多開一點訓練課程，讓「人人有課上」，李奇嶽舉例，如品保協會開設的課程，幾百個名額一開放5分鐘就秒差，全台有數十萬觀光產業員工，既然開訓練課程可以幫助員工加強深度，還能領津貼，應鼓勵更多的產業機構加入開訓練課程的行列。