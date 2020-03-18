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新北行動治理前進鶯歌、三峽　侯友宜即時回應解決地方問題

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▲ 新北行動治理前進鶯歌、三峽 侯友宜即時回應解決地方問題。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北行動治理前進鶯歌、三峽，侯友宜即時回應解決地方問題。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜18日下午率市府團隊至鶯歌及三峽與里長座談，直接面對面溝通，快速解決問題。侯友宜除肯定里長為地方建設的努力，並感謝公所同仁與里長們，在防疫期間與市府並肩作戰，攜手安定民心、守護家園。

鶯歌區座談會上，針對外環道堤防轉彎配合改善、增設特色公園、活動中心增設電梯、鶯歌溪興建人行景觀橋、三鶯大橋2期鶯歌往三峽規劃自行車斜坡道等多項議題進行討論，並由侯友宜及市府各權責單位一一回覆。

其中，三鶯大橋第2期設計案，原本在三峽端規劃有自行車牽引道，鶯端原僅有樓梯及自行車坡道，無自行車牽引道，地方希望能建置自行車牽引道。新工處表示，目前正在規劃在鶯歌端下游側河堤處建置一座自行車牽引道，可以銜接至既有環河自行車道，以上設施將納入第二期工程中施工。

▲ 新北行動治理前進鶯歌、三峽 侯友宜即時回應解決地方問題。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市長侯友宜肯定里長為地方建設的努力，在防疫期間與市府並肩作戰。

三峽區座談會區長陳文俊首先就2019年列管案件進度說明，已完成山區廢棄物清除、道路及擋土牆改善、校園閒置空間開放為活動中心、三峽大橋旁河堤改設無障礙坡道、大豹吊橋木板及護欄修復、流浪犬巡補、三樹路、國慶路積淹水排除、護欄及人行道改善、護岸與截流溝施作、區道110道路路面修復等案件，解列率高達97%。

由於三峽老街假日人潮眾多及北大特區人口密集，會上里長也提出三峽長福停車場變更為立體停車場，及禁止15噸以上大貨車行駛北大特區等議題，期能解決老街周邊假日停車問題，及北大特區居民對安全、噪音、空汙等問題之疑慮。

交通局表示，長福停車場小型車平日尖峰時段使用率約48%，假日尖峰時段使用率約95%，大型車位於假日部分時段有滿載現象，但因基地為廣場兼停車場用地，多目標使用規定僅能作地下停車場使用，另涉部分國有土地須有償撥用，將考量財務、法規、停車供需等層面，地下層規劃小型車位、地上層規劃大型車位之方案進行可行性評估。

另外，有關建議北大特區禁止15噸以上大貨車行駛部分，本案已於2月7日由交通局在隆恩街158巷／隆恩街口（臺北大學圍牆側）辦理現勘，因繪設人行標線涉及台北大學用地範圍，以及路燈遷移、道路路幅寬度等仍待校方同意，交通局將邀相關單位現場會勘，積極協調促成。

民政局長柯慶忠表示，2019年度鶯歌區行動治理列管案件54案，已解列50案，三峽區列管案件77案，已有75件解除列管，成效卓著，顯見各局處和里長站在同一陣線，積極解決地方反映問題。今日會中未提及的案件，會後仍可提供書面資料，由區公所彙整後送市府相關單位進行研議後儘速回應。

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