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防範新冠肺炎齊心出力　新北宗教團體捐防疫基金近2300萬元

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▲ 防範新冠肺炎齊心出力 新北宗教團體捐防疫基金近2300萬元。（圖／新北市民政局提供）

▲ 防範新冠肺炎齊心出力，新北宗教團體捐防疫基金近2300萬元。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市各宗教團體繼日前與市府簽署「防疫六大共同聲明」，一同推動各項防疫措施，18日板橋慈惠宮、板橋接雲寺、埔墘福德宮等宮廟再聯合捐款新北市「防疫基金」1865萬元，充實市府防疫能量，由侯友宜代表受贈並頒發感謝狀，新北宗教團體累計捐款基金已達2286萬5千元。

侯友宜表示，疫情來勢洶洶，感謝各宗教團體鼎力相助，與市府並肩作戰，守護家園，除宗教撫慰，也捐贈物資及防疫基金款項，善款都將補助社區照顧關懷及兒少服務據點、銀髮俱樂部、課後照顧單位等，購買耳溫槍、口罩及酒精等防疫物資，幫大家做好自我健康管理，防範疫情擴散。

請繼續往下閱讀...

民政局長柯慶忠表示，新北宗教團體累計捐助防疫基金2286萬5千元，其中板橋慈惠宮捐助1000萬元、接雲寺600萬元、深丘福德宮200萬元、新北市佛教會121萬5千元、承天禪寺100萬元、埔墘福德宮100萬，新莊地藏庵50萬元、新莊慈祐宮30萬元、金山財神廟30萬元、財團法人新北市北極宮20萬元、石碇五路財神廟15萬元、新莊武聖廟10萬元、淡水清水巖10萬元，齊心為防疫盡一份心力。

板橋慈惠宮及接雲寺長年熱心社會教化及公益慈善，大愛捐輸不遺餘力。慈惠宮副主委游嘉明表示，新冠肺炎蔓延造成人心恐慌，板橋媽護佑眾生，盼疫情能盡快度過。接雲寺主委江清秀也說，廟方秉觀音菩薩濟世精神，與政府一齊安定民心、防止疫情擴散。

埔墘福德宮主委暨新北果菜公司董事長廖榮清指出，宏揚福德正神慈悲精神，捐贈防疫基金支持市府抗疫工作，讓大家平安度過疫情。廟方2018年並捐贈3輛老人接駁公車、2019年捐贈市府110件消防衣，為善不落人後。

捐贈物資及防疫基金款項外，新北市宗教團體也積極支持市府防疫對策，暫緩或停辦大型群聚活動，如拱北殿延辦120週年慶系列活動，板橋真武廟、土城五穀先帝廟及淡水慈玄宮取消神明遶境活動等，並加強宣導信眾戴口罩、手部及環境消毒清潔、量額溫等防疫措施，保障信眾與市民安全。

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