蔡正元大讚侯友宜超前部署、警覺心強　暗酸「別只顧著自我造神」





▲侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

為防堵新冠病毒（COVlD-19）境外移入個案持續增加，新北市長侯友宜日前宣布，6月底以前高中職以下師生禁止出國，隨後各縣市紛紛跟進，行政院也跟著拍板決定。侯友宜18日又提出希望總統蔡英文發布緊急命令，引起前立委蔡正元大讚「超前部署。」

蔡正元18日在臉書發表「侯友宜的警覺心」文章，認為侯友宜沒有天天開記者會，但有著極高的警覺心。例如日本那條郵輪旅客到基隆、台北、新北觀光，有位香港旅客確診消息曝光，侯友宜即刻派人到景點消毒，其他首長或指揮官都還沒有反應。

蔡正元說，當有中學生旅遊回來確診，其他首長或指揮官沒有反應時，侯友宜率先禁止師生出國；當其他首長或指揮官還在爭辯有無社區感染，侯友宜已超前部署，用兵棋推演模擬社區感染要準備的事項，以及應對是否充足。

「侯友宜這樣做實事，不搞媒體聲量，比起那些花時間造神的人，或嘴巴上爭強好勝的人，才是好的公僕及好的領導人！」蔡正元表示，總之潮水退了才知道誰沒穿褲子，大浪來了才知道誰能游泳，不要只顧著自我造神。

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