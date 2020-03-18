疫苗研發同起跑線「誰先贏」　專家：中國集中體制勝美國

▲ 中美疫苗研發競賽同個起跑線，誰會領先？。（圖／翻攝 央視軍事）

記者任以芳／綜合報導

中美疫苗競賽開打！根據央視新聞報導，大陸陳薇院士團隊研製的重組新冠疫苗獲批啟動臨床試驗，在試驗開展的同一天，美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）合作研發的新冠疫苗開啟臨床試驗的消息被《紐約時報》公開。疫苗研發領域，中美幾乎站在同一起跑線上，外界也再看，兩支團隊誰會領先？

全世界疫苗研發呈現多國競局面。大陸國家衛健委副主任曾益新指出，目前有5條技術路線同步進行，分別是滅活疫苗、基因工程重組亞單位元疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗、減毒流感病毒載體疫苗。此前還有消息陳薇院士帶領專家組已進駐武漢病毒所P4實驗室進行研究，將會加快效率。

▲《環球時報》表示疫苗研發時間長，集中力量大陸有明顯優勢。（圖／翻攝 中國軍網）

《環球時報》也表示，專家分析，疫苗研發都需要相對長的週期，技術難度對各國都很高，集中力量，大陸有明顯優勢。內文也指出，有匿名免疫專家表示，新冠疫苗研發是一項難度非常高的工作，「對於冠狀病毒來說，目前沒有一種疫苗是商品化的，也就是說任何一種人類感染的冠狀病毒目前都沒有成功的疫苗」，現在世界各國雖然啟動，也只是第一步，離成功還有很遠的距離。外界對病毒認識才剛剛開始。

報導指出，匿名專家說一種疫苗從剛開始研製到成功，一般要10年左右的時間，因為它是預防性的，所以要求更安全，但是當下的疫情形勢，即使走快速流程，個人感覺也得至少一年多。

▲大陸專家表示，疫苗三期臨床試驗下來至少要12到18個月的時間。（圖／翻攝 澎湃新聞）

大陸疾病控制中心原副主任楊功煥表示，同藥物研發一樣，疫苗研發也同樣要經過人體三期臨床實驗，但是藥物的效果的指標和疫苗的效果指標是不一樣的，「時間也都不是大家想像的那麼快，疫苗三期臨床試驗下來至少要12到18個月的時間，所以，大家還不要想著是不是馬上就可以有疫苗用了，而且在這個過程中，還有失敗的可能。」

目前，大陸對於疫苗研發的每個環節，都有相應的技術法規可以遵循，這些法規、技術要求和WHO等國際上的標準是一致的。武漢大學醫學病毒研究所楊占秋教授表示，疫苗的研製各家機構在技術上起跑線是一樣的，沒有誰具有獨家核心技術。在這方面，中國並不比美國落後，推進疫苗的研發主要是考驗的各家科研單位以及生物公司對疫情的敏感性和疫苗研製的執行速度。



