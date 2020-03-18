　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

疫苗研發同起跑線「誰先贏」　專家：中國集中體制勝美國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 中美疫苗研發競賽同個起跑線，誰會領先？。（圖／翻攝　中國軍網）

▲ 中美疫苗研發競賽同個起跑線，誰會領先？。（圖／翻攝　央視軍事）

記者任以芳／綜合報導

中美疫苗競賽開打！根據央視新聞報導，大陸陳薇院士團隊研製的重組新冠疫苗獲批啟動臨床試驗，在試驗開展的同一天，美國國家過敏與傳染病研究所（NIAID）合作研發的新冠疫苗開啟臨床試驗的消息被《紐約時報》公開。疫苗研發領域，中美幾乎站在同一起跑線上，外界也再看，兩支團隊誰會領先？

全世界疫苗研發呈現多國競局面。大陸國家衛健委副主任曾益新指出，目前有5條技術路線同步進行，分別是滅活疫苗、基因工程重組亞單位元疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗、減毒流感病毒載體疫苗。此前還有消息陳薇院士帶領專家組已進駐武漢病毒所P4實驗室進行研究，將會加快效率。

▲▼ 中美疫苗研發競賽同個起跑線，誰會領先？。（圖／翻攝　中國軍網）

▲《環球時報》表示疫苗研發時間長，集中力量大陸有明顯優勢。（圖／翻攝　中國軍網）

《環球時報》也表示，專家分析，疫苗研發都需要相對長的週期，技術難度對各國都很高，集中力量，大陸有明顯優勢。內文也指出，有匿名免疫專家表示，新冠疫苗研發是一項難度非常高的工作，「對於冠狀病毒來說，目前沒有一種疫苗是商品化的，也就是說任何一種人類感染的冠狀病毒目前都沒有成功的疫苗」，現在世界各國雖然啟動，也只是第一步，離成功還有很遠的距離。外界對病毒認識才剛剛開始。

報導指出，匿名專家說一種疫苗從剛開始研製到成功，一般要10年左右的時間，因為它是預防性的，所以要求更安全，但是當下的疫情形勢，即使走快速流程，個人感覺也得至少一年多。

▲新冠肺炎，醫療小組插管敢死隊。（圖／翻攝　澎湃新聞）

▲大陸專家表示，疫苗三期臨床試驗下來至少要12到18個月的時間。（圖／翻攝　澎湃新聞）

大陸疾病控制中心原副主任楊功煥表示，同藥物研發一樣，疫苗研發也同樣要經過人體三期臨床實驗，但是藥物的效果的指標和疫苗的效果指標是不一樣的，「時間也都不是大家想像的那麼快，疫苗三期臨床試驗下來至少要12到18個月的時間，所以，大家還不要想著是不是馬上就可以有疫苗用了，而且在這個過程中，還有失敗的可能。」

目前，大陸對於疫苗研發的每個環節，都有相應的技術法規可以遵循，這些法規、技術要求和WHO等國際上的標準是一致的。武漢大學醫學病毒研究所楊占秋教授表示，疫苗的研製各家機構在技術上起跑線是一樣的，沒有誰具有獨家核心技術。在這方面，中國並不比美國落後，推進疫苗的研發主要是考驗的各家科研單位以及生物公司對疫情的敏感性和疫苗研製的執行速度。


 

ET快訊
機場被攔11例皆有症狀！女紐約返台發燒38.4度　 莊人祥：
滯武漢台商想回台！要求取消「註記管制」陳時中不同意
19日限制「非台籍人士」入境　外交部8點Q＆A一次看
LIVE／外交部緊急記者會　限制「非台籍人士」入境
台灣首見美國境外移入新冠肺炎！留學生返台機場攔截採檢
案83法國籍旅客「4天都在台北市」　莊人祥：跑觀光客行程
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

中藥紅到國外！　連花清瘟、金花清感「可治輕微疫情」

李克強主持3月國常會　推重大外資項目開工復工

大陸首次無新增本土疑似病例！　湖北除武漢外「13天都無本土確診」

疫情期工資照發！復工後遭求補時數　他崩潰：要20幾天加班3小時

英國飛上海機票一張18萬！　留學生媽媽「霸氣狂搶」：這時候錢還考慮嗎？

無辜女童「家樓下玩耍」被砍死！19歲男大生持刀隨機殺人…背後撲倒瘋狂砍頭

澳洲返國拒絕隔離14天　北京女外出「跑步健身」被阻氣得大喊：救命！

疫苗研發同起跑線「誰先贏」　專家：中國集中體制勝美國

中國改推「科學戴口罩」　衛健委：公眾無聚集、通風良好可不戴

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

《青春有你2》蔡卓宜離婚飽受輿論淚崩　Ella打氣：誰說女生只有一種樣子！

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

中藥紅到國外！　連花清瘟、金花清感「可治輕微疫情」

李克強主持3月國常會　推重大外資項目開工復工

大陸首次無新增本土疑似病例！　湖北除武漢外「13天都無本土確診」

疫情期工資照發！復工後遭求補時數　他崩潰：要20幾天加班3小時

英國飛上海機票一張18萬！　留學生媽媽「霸氣狂搶」：這時候錢還考慮嗎？

無辜女童「家樓下玩耍」被砍死！19歲男大生持刀隨機殺人…背後撲倒瘋狂砍頭

澳洲返國拒絕隔離14天　北京女外出「跑步健身」被阻氣得大喊：救命！

疫苗研發同起跑線「誰先贏」　專家：中國集中體制勝美國

中國改推「科學戴口罩」　衛健委：公眾無聚集、通風良好可不戴

夜闖明星高中拍「男男」性愛影片…網驚「我們班！」　警鎖定3校外男變裝

滯台外國人強制出境？　外交部：疫情非不可抗力因素、簽證到期需出境

房東二度無預警漲租！　她被氣到「砸積蓄買房」：冬天電費還1960元

家防中心主任爆上班時間幽會　北市府：請政風單位了解

心情不好見高雄女走路上…屏東男拔鐮刀「狠砍見骨」！她狂噴血苦求：救我

隔離飯店坍塌「困70小時」　他獲救後「無所畏懼」：決心娶回女友

台積電明日除息　將影響加權指數蒸發21.55點

機場被攔11例「皆有症狀」！女紐約返台發燒38.4度　 莊人祥：採檢完先回家

東南亞最慘！馬來西亞今起「鎖國2週」防堵病毒　出入境全禁止

起步就發揮最大扭力！直擊MotoE廠車「EGO」高階性能跑車

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

大陸熱門新聞

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

肺部像灑滿星星　25歲女醫確診凌晨獨坐病床3小時

中國取消3美媒境內工作：反對假新聞

「一路轉機、搭高鐵」20歲男到家無症狀確診

中國網上出現大量調侃文！官媒：注意吃相

影／返京後「出門跑步」！澳籍華人被公司開除

港驚現「紅褲壯漢」一打五

「你後悔認識我嗎？」　確診護理師哭著打電話給老公

台籍「加州補教天王」　爆融資醜聞

武漢防疫出現漏洞了！「連4天急診出現新增病例」

治療新冠肺炎要多少錢？帳單一曬「489萬元」

西班牙返回「一路自帶病毒散播」…到家後無症狀確診！

不想隔離死在家裡！　留義學生全程戴口罩...轉機30小時不吃不喝

湖北荊州解封　高風險城市剩武漢

更多熱門

相關新聞

陸推科學戴口罩　公眾無風險可不戴

陸推科學戴口罩　公眾無風險可不戴

新冠肺炎疫情爆發近三個月，中國大陸隨新增確診人數降低，對口罩配戴的建議發生轉變。據大陸國家衛健委18日發布最新的《公眾科學戴口罩指引》，表示若為普通公眾無聚集、通風良好，建議可以不用配戴口罩，要「合理地減少過度防護。」

美國50洲全淪陷「恐怖慘況曝光」

美國50洲全淪陷「恐怖慘況曝光」

美陸戰隊隔離所曝光！　憂軍隊感染失控「招回休假士兵檢疫」

美陸戰隊隔離所曝光！　憂軍隊感染失控「招回休假士兵檢疫」

美中媒體戰　陸官媒：吃虧的是美方

美中媒體戰　陸官媒：吃虧的是美方

香奈兒、Ralph Lauren關全美店鋪

香奈兒、Ralph Lauren關全美店鋪

關鍵字：

中國美國疫苗研發

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

快訊／新冠肺炎暴增23例

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

20多歲無旅遊史本土個案　同住家人暫無症狀

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面