酒精你買得到嗎？　王鴻薇：市面一堆貴森森的乾洗手

▲台酒防疫酒精 。（圖／記者張一中攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球蔓延，引起民眾恐慌，台酒2月開始銷售75％酒精。對此，國民黨台北市議員王鴻薇想問，酒精你買得到嗎？市面一堆貴森森的乾洗手。

王鴻薇指出，自己從來沒在一家藥局、藥妝或超商買到酒精，每次詢問都是賣完，或早早在門市貼上「本日防疫酒精已經售完」，有店員說十點開門，一早就有人在排隊，網路上也說看到都是同樣的面孔在排隊，不管8點、10點或下午3點賣，「我是連酒精影子都沒看到」。

王鴻薇提到，「酒精你買得到嗎？我是買不到。」之前乾洗手也缺貨，但最近乾洗手很多，只是價錢不低，一瓶小小不到100ml的乾洗手，1、200都有，「防疫經濟的展現吧！」如果政府認為酒精是必備的防疫用品，本來就應該解決現在酒精買不到的困境，所以財政部長建議很好，趕快反應，趕快實施。

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