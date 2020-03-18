犯罪被害人保護流於形式　王婉諭提4大訴求籲啟動改革

▲時代力量立委王婉諭召開「有溫度的連結：啟動犯罪被害人保護制度改革」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量立委王婉諭18日與偕同多位律師代表共同召開「有溫度的連結：啟動犯罪被害人保護制度改革」記者會，於會中共同提出四大改革訴求，包括「決策貼近被害人需求」、「保障被害人經濟安全」、「強化被害人訴訟參與」及「行政院應設立常設性之犯罪被害人保護會」，呼籲政府共同面對現行犯罪被害人保護工作的結構性困境，重新建構以人為出發點的制度，朝向有溫度的連結。

王婉諭表示，在過去的經驗裡，犯罪被害人保護協會是希望協助被害人的，但很可惜的，落實的情況卻往往流於形式，希望犯罪被害人保護協會能達到「專責人力一路相伴」的目標，但受限於人力、經費與層級的不足，提供的服務難以貼近被害人的需求，側重在協助補償金的申請。

王婉諭指出，《犯罪被害人保護法》自民國87年立法至今已歷經22年，法務部檢察署在制度草創時期，承接了犯罪被害人保護業務，協助犯罪被害人保護協會在各地成立分會，逐漸發展由部分專責人力及招募保護志工提供服務，推動過程實屬不易。

此外，行政院也訂定「加強犯罪被害人保護方案」納入跨部會分工與權責，然而法務部保護司作為業務主管單位，層級不足以整合各部會並有效達成跨部會間溝通協調，缺乏整合機制致使犯罪被害人保護工作難以有效率推動。

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者林敬旻攝）



兒童權益促進協會理事長王薇君表示，犯罪被害人保護協會從屬於檢察體系之下執行犯罪被害人保護工作，負責決策之董事會，董事長與執行長皆由檢察官兼任。因此，首要之務應該將董事會成員納入一定比例之犯罪被害人、家屬代表，以及具有從事犯罪被害人保護工作經驗的實務工作者，促成組織改造，並提升專業自主性。

律師李宣毅說明，犯罪被害補償金的代償定位，雖然賦予國家向犯罪行為人求償的職權，但在家內傷害或性侵案件中，卻可能因此讓被害人成為眾矢之的。此外，目前各地檢署補償金審議委員會審查耗時、往往緩不濟急，難以契合被害人較急迫性的醫療照護與維持基本生活品質的需求，如何整合與提升被害人經濟求償權，是政府必須審慎面對的核心議題。

清華大學科技法律研究所助理教授連孟琦則表示，台灣雖然在2019年12月修法新增被害人訴訟參與制度，宣示要「為被害人設計一程序參與人之主體地位」，但並沒有增訂聲請調查證據、詢問證人、鑑定人及獨立上訴的權利，實質改變幅度不大。

連孟琦指出，其實承認被害人訴訟主體地位的關鍵意義在於保障「聽審權」，也就是能請求獲得訴訟相關資料，就審判上的事實及法律問題有充分表達的機會，以及法官有義務聆聽並在判決時注意這些意見，這樣才能實質影響判決形成，也才能提升被害人對於判決結果的理解及接受度，進而增進對司法的信賴。

王婉諭表示，「行政院應設立常設性之犯罪被害人保護會」的主張，其實是源自2017年司改國是會議第一分組保護犯罪被害人的決議內容，因為犯罪被害人的保護，並不僅限於金錢補償或訴訟程序中的法律協助，而是需要「以人為本」的支持網絡，由警政、社政、衛政、勞政、教育及法務等相關部門共同撐起，有賴行政院層級的權限予以整合，積極敦促各機關與各地方政府，落實具整合性、計畫性的保護措施。

王婉諭也提出四大改革訴求，包括「決策貼近被害人需求」、「保障被害人經濟安全」、「強化被害人訴訟參與」以及「行政院應設立常設性之犯罪被害人保護會」，希望政府能夠具體回應，面對現行犯罪被害人保護工作的結構性困境，可以建構「以人為出發點」的制度，朝向有溫度的連結，陪伴受害人邁向復原之路。

其他人也看了這些...

►黃智賢指「大陸抗疫成功」 列三點怒轟：台灣假裝看不到

►影／台灣將宣布禁止入境？ 陳時中鬆口：幾乎了啦！

►追蹤513名「3月從歐洲返台者」 陳時中：未來案例一定會持續增加

更多熱門新聞...

►高中職以下6月底前禁出國 侯友宜：不限於校園全民都該遵守

►行政院嚴懲「明知故犯」 要求各機關三級警告國家不能去

►讓13歲至16歲青少年「自由選兒童、成人口罩」 陳時中：可彈性放寬

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！