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喝鏘狂按錯密碼...ATM不開口吃錢！醉漢大怒爆搥再告4警4條罪名

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▲▼ 土地銀行館前路營業部。（圖／記者劉昌松翻攝google地圖）

▲蔡姓男子深夜酒醉爆打土銀館前路營業部的ATM，酒醒後控告4名警察傷害強制等4罪。（圖／翻攝Google地圖）

記者劉昌松／台北報導

蔡姓男子去年喝醉了想ATM存錢，因為無法輸入正確密碼，卡片被沒收，瘋狂敲打ATM而觸動警鈴，轄區4警先後趕到處理，但醉漢蠻力不從，決定將他帶回派出所上銬，並通知蔡男兒子去帶回父親，沒想到蔡男醒來控告警察強制、傷害、毀損他的眼鏡，還偷查他的兒子聯絡資料涉違反《個資法》等4罪，檢察官調查後處分不起訴。

台北地檢署調查，蔡男2019年10月2日晚上11點多的時候，喝得酩酊大醉，跑到台北市館前路的土地銀行外操作ATM，想要使用無摺存款，但是因為密碼一直輸入錯誤，卡片被扣留在機器內，蔡男勃然大陸，徒手敲打ATM，雖然ATM沒有受到損壞，但是觸動警鈴大響。

▲新北市黃姓男子開設網路賭博網站，不滿鄭姓、傅姓少年網路簽賭百家樂欠下大筆債務未還，竟將2人雙手銬住囚禁廢棄水塔內。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蔡男最後被帶回派出所上銬保護管束。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

ATM遭破壞，警方不敢大意，當時正在巡邏ATM勤務的羅姓、李姓員警立刻到場，轄區中正一分局忠孝西路派出所楊姓所長也指派洪姓警員趕到，現場3警好不容易把不願放過ATM的蔡男帶回派出所，並且為了保護他自己安全，對他上銬進行保護管束，最後連絡蔡男兒子帶回。

蔡男醒來後對自己酒醉鬧事毫無歉意，反而控告4名警察強制上銬導致他手腕、手掌紅腫挫傷，眼鏡上的螺絲也鬆脫了，還濫用戶役政資料，調查他兒子的連絡方式，但檢察官根據銀行外、派出所監視畫面認為，當時警方確實是為了制止酒醉的蔡男失控舉動，才會依法執行公務，至於眼鏡螺絲鬆脫也已修好，不構成毀損要件，因此將4名無端挨告的警察處分不起訴。

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