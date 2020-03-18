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台灣10萬口罩換美國30萬件防護衣　陳時中：做最佳利益選擇

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▲▼0318中央流行疫情指揮中心記者會，吳釗燮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（18）日上午召開記者會，外交部也在當場宣布台美雙方防疫聯合聲明，強調會攜手進行快篩試劑研發、疫苗研究、生產藥品等。會中也指出，美方為台灣保留30萬件防護衣原料，讓第一線醫護可以安心，台灣也將在國內口罩產能穩定後，每周提供美方10萬枚口罩，雙方會持續分享最佳做法。

▲▼0318中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，指揮官陳時中被問及，何謂口罩產能充足？他說，以上周來講量能已經達到一千一百萬片，但是不敢把這個量能當作夠，接下來，還有繼續要新開的產線，持續會發展一千三百萬到一千五百萬片，主要是因為實體販賣這邊還有些排隊或排隊買不到的現象，這是第一步要緊急處理，希望能夠用。

陳時中也說，其實以台北合作來講，提供美方一周大概十萬片，以這樣的量能跟30萬防護衣價格差非常多，十萬片也不是說每一天十萬片，是一周十萬片，也不要講說划算，但希望大家能夠互通有無，互相協助來做防疫，未來可能還有些物資比如說酒精等等的。

他強調，並不是只有想跟美國做合作，覺得跟世界大家能夠一起合作，不管是科技也好、物資也好，物資交換基本上沒辦法算那麼精，但台灣也強調要量力而為，若有這樣可能性，會做最佳利益選擇。至於在科技發展，除了美國外，歐洲、日本其實都有相當好的量能，會持續努力尋求合作機會。

外交部長吳釗燮表示，待會我們跟美國AIT之間有個有關於防疫上的聯合聲明，這聲明內容我簡單跟大家說明，為共同對抗新冠病毒，台美雙方進一步強化台美諮商及合作機制，在此夥伴關係之下分享最佳做法合作進行相關抗議措施，包含快篩檢驗試劑研發，疫苗研究與生產藥品研究與生產，追蹤追蹤者相關科技舉行科學家的聯合會議，防疫醫療用品及設備合作與交流，這聲明會由我和AIT處長共同署名。

合作部分，已經開始陸續進行中包含疫苗或是快篩或是藥品方面，其餘台灣會陸續跟美方進行必要合作，確保台灣跟國際上主要國家能夠進一步的合作，有關於防疫醫療用品或是設備這方面，有鑑於防疫是長期的作戰，台美雙方因應未來防疫需要確保防疫物資不致匱乏進行首波合作，世界各地均缺料搶料，美方特別為台灣保留30萬件防護衣原料，充實台灣防疫物資，讓第一線醫護人員可以安心。

台灣也在國內口罩產能逐漸成長穩定後，提供美方每周10萬枚口罩，雙方持續醫療防疫合作持續分享最佳做法攜手對抗武漢肺炎疫情。

吳釗燮指出，大家都了解台灣跟美國之間是非常重要的夥伴關係，不論在經濟或安全或是在政治外交上面，台灣跟美國的關係都非常密切，在疫情開始後，尤其跟台北AIT聯繫非常密切。他說，我想在有關疫情共同防治方面，美方也看到台灣處理疫情非常優異，受到國際社會讚賞，因此他跟AIT處長及其他同仁陸續談到接下來有啥重要工作可以一起來做，攜手對抗疫情發生或持續蔓延。

測試方面在了解一個人是不是有染到武漢病毒方面，試劑非常重要，AIT處長跟中研院有密切合作，已經在談，有關疫苗或藥物跟美國有長期持續累積合作的關係，另外，台灣新開發出來的追蹤接觸者的科技，美方認為這是他們可從我們這邊學習的事項。

外交部表示，經過大家討論，雙方認為應該有全面合作計畫，因此在今天早上發布這個聯合聲明，就是台美防疫夥伴關係的聲明，象徵台灣跟美國之間的關係非常的緊密，而且在防疫事情上關係也非常緊密，希望能夠吸收貢獻國際社會。

▲▼0318中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

截至17日，台灣已有77例確診，衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今出席立法院衛環會時表示，未來境外限制將會再加嚴，擬對所有入境國人與外國人進行居家檢疫14天。另外，昨也宣布將針對3日到14日為止，自歐洲入境有症狀者加強主動通報等事宜，力求讓民眾能掌握到相關資訊。

陳時中今在立院備詢時，被問到台灣要達幾例確診，才會請總統頒布緊急命令？他說，現在還沒有考慮要頒布緊急命令，台灣現在壓力雖大，但幾乎都是境外移入，會考慮境外管制再加嚴，未來無論國人或外國人，入境後就居家檢疫14天。外國人雖然暫緩入境，但必要的商業與外交行為仍可放行，不過只要入台，一律居家檢疫14天，會朝這樣的方向來進行。

指揮中心17日已把亞洲日本、北韓、菲律賓、泰國等亞洲19國，以及東歐摩爾多瓦，美國華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州等3州，全面提升旅遊疫情建議至第三級警告，會取消三級區域外國人入境免簽，除非經過外館同意才會放行，但仍需居家檢疫14天。

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