轉貼新北3醫院有新冠肺炎　2男女散播假訊息送辦…最高判3年併科3百萬罰金

▲2民眾在臉書上轉貼新北市3家醫院有武漢肺炎案例的假訊息 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市刑事警察大隊日前接獲民眾檢舉，指稱網路臉書上有人散播新冠肺炎假訊息「CDC公布要注意新店耕莘醫院、慈濟醫院及三峽恩主公等醫院」出現新冠肺炎案例，警方成立專案小組循線找到貼文者，2人坦承在未經查證下，隨即貼文散佈消息，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

新北市刑大科技犯罪偵查隊接獲民眾舉報疫情假訊息，有網友在臉書貼文「CDC公布的最後六例家庭感染要注意的地區是新店的慈濟醫院、耕莘醫院、新店家樂福、北新國小（沒有上課），請住在新店地區的同學要避免前往該處」；另一則指稱「聽說三峽恩主公已有兩起武肺案例」。

警方根據臉書帳號，循線約談新店區的尹姓女子及三峽區陳姓男子，2人到案後坦承在未經查證下就轉貼訊息，不知道是假的，造成恐慌感到抱歉，訊後仍依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

新北市政府警察局呼籲，民眾接獲來源不明或未經查實疫情資訊時，切勿任意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，以免影響全國防疫資訊之正確性，而觸犯相關法令。

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