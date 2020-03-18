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湖北荊州解封「連續15天零確診」　高風險城市剩武漢

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記者黃翊婷／綜合報導

大陸湖北省是新冠肺炎（COVID-19）疫情「重災區」，本月初情況似乎逐漸好轉，其中荊州市已經連續15天沒有新增確診病例。湖北荊州市新冠肺炎疫情防控指揮部宣布，自17日0時起撤除荊州市中心城區範圍內的交通卡口（交通檢查站），同時按照順序解除社區封閉管控狀態，讓居民可以分時、錯峰正常進出。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲湖北自疫情爆發後就陸續封閉城、村。（圖／路透，下同）

根據《新華網》報導，湖北省疾控中心針對荊州市的疫情防控、企業復工和人員安全流動發布新規定，自17日0時起市中心城區範圍的交通檢查站會全部撤除，恢復正常交通秩序，騎乘機車、自行車的民眾都可以憑健康綠碼或健康證明通行，不需要再出示車輛通行證明，但市域邊界的檢查站還是會繼續保留，嚴格管控。

此外，對於工業、金融保險、農貿市場、港口等以室外作業為主的產業復工，都得按照荊州市防控指揮部的規定辦理；如果是人員密集度高的場所，例如電影院、書店、舞廳、酒吧、網咖、KTV、健身房、餐廳等等，在疫情解除前皆不得復工。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▲主要道路都設有交通檢查站。

除了解除市中心的交通檢查站以外，社區的封閉管控狀態也會依序解除。荊州政府表示，居民可以分時、錯峰正常進出社區，但外出必須戴口罩，不可以聚在一起、登門拜訪親友或是聚餐，進出社區也要登記、測量體溫，如果是從國外返回的民眾，應該主動向有關單位報告，並按照規定集中隔離14天。

這項消息發布之後，掀起大陸網友熱烈討論，畢竟荊州市「解封」之後，湖北的高風險城市就只剩下武漢市了。不少原本被困在荊州的民眾紛紛在微博上PO文或留言，徵求同伴或是順風車一起返鄉，「有沒有自駕回長沙的？求帶」、「有回廣州的求一起走岳陽」、「荊州回成都的都在這裡集合了」。

▼荊州市連續15天沒有新增確診病例。（圖／翻攝自微博／荊州發布）

荊州解封。（圖／翻攝自微博／荊州發布）

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