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醫院爆了、浴室當隔離所　 義大利女醫怒曝慘況：我倒下可能也排不到插管

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▲新冠肺炎,新冠病毒,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲女醫師表示，醫院裡有數十個醫護同仁已經染病，但醫院沒有能力替他們檢測或治療，因為人力太少了。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者黃雅詩羅馬17日專電

義大利武漢肺炎疫情死亡人數破兩千，北義部分醫療體系瀕崩潰，一位50多歲女醫師為工作剪去長髮，她表示現在很多插管病人才四十幾歲，自己若染重症可能也排不到插管。

義大利報紙「晚郵報」（Corriere della Sera）報導，在距離米蘭車程50分鐘的城鎮特雷維宜歐（Treviglio），姓名縮寫為LB的女醫師原本有著披肩金髮，現在剪成極短髮，她有兩個小孩，但即使從醫院回家，也只能隔著口罩遠遠和小孩講話，她拋棄母親和女性的形象，因為她是一位醫師，正在前線作戰。

她在晚郵報的專訪中表示，她不後悔選擇當醫生，但醫護在前線日以繼夜奮鬥的同時都很憤怒，因為他們沒有足夠的防護裝備，也沒有足夠呼吸設備救治病人。

她表示，許多病人因呼吸困難休克來急救，他們可以給病人心臟按摩，但之後要插管，有管子卻沒有呼吸機，按目前急救標準，會依年齡和其他病史來決定插管順序，她的醫院已有許多四十幾歲的插管病人，「換言之即使明天我自己倒下了，因我50歲了且有糖尿病，我獲得插管急救的次序也要往後排。」

▼北義部分醫療體系瀕崩潰。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎,新冠病毒,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▼米蘭火車站人們戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利,米蘭,火車站,封鎖,封城,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

她表示，在重症治療室，醫生是患者與世界的唯一橋樑，病人望著妳，他們的眼神告訴妳，他們知道正在發生什麼事，他們希望妳轉達對親人的愛與最後的告別，「一位患者過世了，我打電話傳達死訊給他的兩個孩子，他們不住在同一個城市，不能來見父親最後一面，甚至不能抱在一起哭」。

她表示，即使死者家屬住在同一城市，也不能進入病房送死者最後一程，病人獨自死亡，裹在噴滿消毒劑的毯子被送到殯葬場，醫生每天看著這一幕幕，努力撐下去面對工作，但心理承受壓力也已到了臨界點。

她表示，醫院裡有數十個醫護同仁已經染病，但醫院沒有能力替他們檢測或治療，因為人力太少了，除非有些人的症狀已嚴重到無法工作。

她表示，醫院已沒有空間收治武漢肺炎病人，有些浴室已用來當隔離治療室，有些病人被放在救護車上，醫生定時去車上診治他們。在媒體訪問半途這位醫生表示，她剛接獲兩個1973年次疑似患者的檢驗結果，一個陰性一個陽性，她很高興「至少有一半比例沒感染」。

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