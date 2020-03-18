中國宣布「取消3美媒」境內工作：反對假新聞

▲《華爾街日報》記者以「東亞病夫」角度報導，遭中方驅逐。（圖／路透社）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國國務院日前下令，要求新華社、中國國際電視台（CGTN）、中國日報、中國國際廣播電台和人民日報等駐美機構僅能留下100人，驅逐境內60名中國記者（約40%）。對此，中國18日凌晨做出反擊，以同樣的方式制裁境內的美國籍記者，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等三間美媒記者不得在中國境內從事記者工作。

中國外交部新聞稿如下：

美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓，特別是2018年12月美方要求有關中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」，2020年2月將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團』，隨即又對上述5家媒體駐美機構採取人數限制措施，變相大量「驅逐」中方媒體記者。中方第一時間就美方錯誤做法向美方提出嚴正交涉，表達堅決反對和強烈譴責，並強調保留做出反應和採取措施的權利。

中方宣布，自即日起：

第一，針對美方將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，中方對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代周刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產信息等書面材料。

第二，針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包​​括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

第三，針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。

中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。美方有關做法專門針對中國媒體，是基於冷戰思維和意識形態偏見，嚴重損害中國媒體的聲譽和形象，嚴重影響中國媒體在美正常運作，嚴重干擾中美正常人文交流，暴露其自我標榜的所謂「新聞自由」的虛偽性。

中方敦促美方立即改弦更張、糾正錯誤，停止對中國媒體的政治打壓和無理限制。如果美方一意孤行，錯上加錯，中方也必將採取進一步的反制措施。

中國堅持對外開放的基本國策沒有改變，也不會改變，我們始終歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報導工作，並將繼續提供便利和協助。我們反對的是針對中國的意識形態偏見，反對的是藉所謂新聞自由炮製假新聞，反對的是違反新聞職業道德的行為。希望外國媒體和記者為促進中國與世界的相互了解發揮積極作用。

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