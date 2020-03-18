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川普25兆救經濟奏效！　美股大漲1048點

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美股受到川普提出的25.5兆振興經濟方案激勵，反彈大漲。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

美股周二(17日)開盤反彈，由於投資人預期美國聯邦會採取大規模振興措施，降低新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，道瓊開盤一度勁揚600點，收盤大漲1048.86點或5.2%、收21237.38點。

美股道瓊16日經歷史上第三大跌幅，盤前期指原先預示將回彈超過200點。美股三大指數開盤反彈，道瓊指一度勁揚600點，但早段火速回撤，跌破2萬點大關。市場憂慮經濟蕭條來臨，那斯達克綜合指數走跌0.7％，標普500指數則下滑0.4％。

美國政府為了穩定市場，川普打算祭出8500億美元（約新台幣25兆5千億元）振興市場方案，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）也以「美國人現在需要現金」字句證實，甚至有媒體報導梅努欽計畫載4月就直接向美國人民發放2500億美元，5月則視情況決定是否再發放。

在川普提出的25.5兆救經濟方案激勵下，投資人信心大增，美股應聲反彈。道瓊工業指數大漲1048.86點或5.2%，以21237.38點作收；標準普爾指數大漲143.06點或6.00%，收在2529.19點；科技股那斯達克指數大漲430.19點或6.23%，收7334.78點。

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