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「合點壽司」首度進駐百貨！200坪空間創台灣最大，還有最長迴轉台

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迴轉壽司在台灣一直廣受歡迎，各家品牌都有自己的擁護者，但相較於其它品牌力拼展店，於2018年首度進駐台灣的「合點壽司」僅採一年開一家的模式，去年選在桃園華泰名品城第3期園區，今年春天則回到台北，同時也是首度進駐百貨公司，選在交通便捷的台北京站。至於這間有著日本前6大的迴轉壽司有什麼讓人想造訪的特色呢？現在就來看看！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

再創最大空間、最長迴轉台

雖然已是台灣的第3間門市，但秉持日本一貫設計質感，從門面就充滿濃郁的日式和風氛圍，全店以木質為元素打造，溶入燈籠吊燈、壽司招牌等，店員也都穿上日式制服，讓人宛如置身日本餐廳內。餐廳位於3樓的角落隱密又寬敞的用餐空間，占地約200坪，共有118席座位，同時也是目前3間門市中最多的一間，大多數座位都圍繞迴轉吧檯，有單人、雙人、4人與6人開放式包廂，同時也有3桌4人座的靠窗座位，很符合現代人各種用餐需求。至於迴轉台則有58.6公尺長，也突破了先前兩間門市的紀錄，沿著迴轉台共設有8個師傅料理台，讓消費者享受新鮮壽司的同時，可以直接在板前看到師傅捏壽司、炙燒海鮮的畫面。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

搶先推出春季新菜單

至於餐點的部分，多達150項餐點，大多數都跟其它店舖大同小異，但是既然開新店，還是要做出區隔吸引消費者，所以合點壽司搶先於京站門市曝光了春季菜單，像是「日本黑鮪魚三味」、「鮭魚三味」、「炙燒五貫」、「瑩烏賊軍艦」、「海寶卷」、「真鯛茶碗蒸」等各式豐富選擇，雖然迴轉壽司僅小小一盤，但不難看出餐廳也因應時下「手機先吃」的習慣，將傳統的壽司擺盤增添許多視覺豐富的畫面，讓擺盤更澎湃吸睛。價格部分同樣依盤子花樣，從NT$40-188不等，共有8款顏色、7種價位。至於另外兩間門市則要等待3月底、4月初左右才會上市。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不定時叫賣秀原汁原味引進

除此之外，合點壽司一向人氣的「不定時叫賣秀」也是重點，每到周末或是午、晚餐人數較多的餐期，師傅們會齊聲吶喊限量的隱藏版壽司，非常熱鬧，若是剛好趕上這個時段，可以發現平常較安靜的日式餐廳瞬間變得活潑熱鬧起來。

合點壽司 京站店

地點：京站時尚廣場3樓（台北市大同區承德路一段1號）
時間：週日至週四 11:00-21:30 供餐時間至21:00；例假日前一日 11:00-22:00 供餐時間至21:30
電話：02-2555-6638、02-2555-6639

※WENDY CHEN
（完整文章請看VOGUE.com

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