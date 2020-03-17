藥頭拒捕踩油門衝撞！忘繫安全帶　沒撞到警察…他反遭玻璃碎片割傷

▲賴姓藥頭涉嫌開車衝撞警方，結果忘記繫安全帶反而被玻璃割傷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

17日下午南港警方遠赴基隆地區抓賴姓藥頭（40多歲），結果上演了一場驚險的警匪追逐場面。南港警分局員警循線跟蹤毒販的車輛，警方攔停毒販執行拘捕時，毒販竟在基隆市區巷弄內倒車衝撞警方，一旁員警見狀馬上駕車上前攔阻，毒販遇到大陣仗警網圍捕，無處可逃，當場被攔截，車上兩名毒鴛鴦也被制伏。

南港警方表示，警方鎖定藥頭科累累，平日以販毒為生，目前遭基隆地院通緝中，案經專案小組數日偵查，在基隆地區掌握賴嫌行蹤，並派員前往拘捕歸案，不料緝捕過程中賴男不想坐牢，居然數度踩油門駕車衝撞警方，結果他和車上副駕座女友2人因未繫安全帶，車輛急煞時往前衝撞擋風玻璃，搞到自己及女友遭破碎的擋風玻璃割傷。

南港警方當場亮槍喝令兩人下車，經警員制服二人並在賴姓藥頭女友吳姓女子（30多歲）的隨身皮包中查獲3包海洛因，並在該嫌租屋處查獲改造90手槍枝零件，詢後將依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例及妨害公務罪移送基隆地檢署偵辦。

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