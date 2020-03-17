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中國網上出現大量調侃文！官媒轟「注意吃相」：停止妖魔化外國抗疫

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▲英國，新冠肺炎，新冠病毒。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情持續升溫。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球！不過，近期中國網路上，卻出現大量自媒體營銷號調侃他國防疫不足的文章，隨即遭到官媒抨擊，怒轟發文者「注意吃相，別用那種下作（下流）的姿態去妖魔化別人的努力了！」並提醒「己所不欲勿施於人」。

中國青年報15日發表題為「停止妖魔化外國抗疫，國人世界觀別被毀了」的文章指出，若國外自媒體這樣妖魔化中國，「我們一定非常憤怒，人同此心，已所不欲勿施於人，請營銷號們注意吃相，別用那種下作的姿態去妖魔化別人的努力了。」

文章認為，病毒是人類共同的敵人，沒有任何一個國家可以置身事外，因此必須摒棄種種偏見分歧、政治心結和意識形態鐵幕，而形成全球性的聯防聯控。「正如中國抗疫之初某些外國人陰陽怪調的聲音，讓我們極為反感一樣」，文章強調，現在中國輿論場上某些營銷號對外國抗疫的妖魔化呈現和調侃，「一樣讓人反感」。

▲▼受到新冠肺炎疫情影響,菲律賓馬尼拉連封17座城市,包含1座直轄市。（圖／路透）

文章引述中國網路上出現「義大利人不會戴口罩」、「韓國人紛紛逃往外國避難」、「日本人連抄中國作業都不會抄」、「某國人為什麼還不抄中國作業」、「某國抗疫的畫風簡直慘不忍睹」、「某國陷入全國恐慌」、「某國人驚慌失措」等語句，怒轟這些人還在用那套自我膨脹的語態，拿代價去炫耀，拿教訓當雞血，拿妖魔化別人的努力當調侃材料，利用信息不對稱去編段子拉流量，實在讓人不齒。

文章表示，某些自媒體營銷號，缺乏了公共平台公共媒體的專業和權威，沒有受過專業和倫理訓練，以流量和營利為追求，熱衷於迎合圈層需求打造爆款，並沒有客觀、真實和較全面的反映他國在抗疫上的進程和努力。

某些「專供內銷」的自媒體文章，文章舉出他們有3種問題，一是「來源可疑」，二是「目的可疑」，三是「結果可怕」。其中第三點在於這些矮化別人的信息在中國輿論場傳播，形成信息繭房，外人看不見，不想闢謠，也沒法闢謠，國人看不到真實的外界，形成洋洋自得的固化認知。而最壞的結果，就是「世界觀的扭曲」。

最後，文章呼籲，「我們的專業媒體應用良幣驅逐劣幣，呈現一個全球共同抗疫的客觀全景，既能避免我們對世界的誤判，提升全球命運共同體意識，也是對他人、對自己抗疫努力的尊重。」

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,南韓,口罩。（圖／路透）

 

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