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LINE招募技術實習　「LINE TECH FRESH 技術新星人才計畫」開跑

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲左起為LINE TECH FRESH導師Sean、同學Luke、Kerwin、Angela、Wei、Jeff、導師Cid。（圖／LINE提供）

▲左起為LINE TECH FRESH導師Sean、同學Luke、Kerwin、Angela、Wei、Jeff、導師Cid。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

看好台灣開發人才潛力，LINE今（13）日宣布2020年「LINE TECH FRESH－技術新星人才計畫」，從即日起開放投遞履歷，招募軟體開發相關背景的大學生與研究生，進行為期一年的實習，將由LINE資深技術專家帶領小組團隊，參與LINE內部專案與產品開發工作，實習滿一年後，表現優異的同學還可以成為正式員工。 

LILINE TECH FRESH從2018年開始試行，實習生參與的開發工作橫跨伺服器、網頁、手機應用程式、聊天機器人、物聯網、資料科學、軟體開發暨IT維運（DevOps）等領域，並可透過實習熟悉 LINE 平台系統、軟體開發工具（SDK）、應用程式介面（API），了解LINE平台開發運作。

LINE的工程團隊文化是自主、開放、信任與尊重，觀察過往優秀的LINE TECH FRESH，都擁有三個關鍵的個人特質面向，一是對軟體開發擁有很大的熱情，經常主動探索，也能針對特定主題進行研究，二是能觀察與分析問題，並找到解決問題的方式，三是善於溝通表達想法，進行團隊協作。
 
LINE表示，主要有三個階段，包括投遞書面履歷、進行線上測試，再到LINE辨公室面試，其中線上測試的部分，會請中選者遠端完成指定任務，像是完成一個自我介紹的聊天機器人或網站，藉此觀察同學們研究官方技術文件，到實作線上產品的過程與能力。

LINE指出，晉級者將受邀至LINE辦公室面試，了解同學們的應對與溝通能力，最後通過三階段評選，就能正式加入 LINE TECH FRESH，會先開始接觸中小型的專案、進行基礎的軟體開發流程訓練，在歷經幾個中小型專案的實戰與練習後，便有機會與 LINE 工程團隊一起進行開發。

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