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冷對立轉向「擦槍走火」　中評社：兩岸不排除「軍事對撞」

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▲▼共軍再次繞台，我戰機升空貼身監控應處。（圖／國防部提供）

▲解放軍近期多次繞台，國軍也派戰機升空監控。（圖／國防部）

記者蔡紹堅／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發以來，兩岸官方在各類議題上交鋒不斷，許多觀察家都察覺到濃濃「火藥味」。港媒《中評社》評論指出，從近期出現的一些信號判斷，兩岸關係正在從「冷對立」逐漸走向可能發生「火車頭對撞」的險境，甚至不排除出現軍事、政治、民意「三連撞」的可能性。

評論提到，在三大危險中，最令人緊張和擔憂的是軍事層面的衝突，上個月初，針對賴清德訪美一事，解放軍組織了包括掛載實彈的轟-6K型轟炸機在內的多種武器裝備遠航繞台訓練，台軍在此期間也運用了空中偵巡機及防空部隊「適切應處」、「攔截」，派出多架F-16掛載實彈緊急升空伴飛，「雙方實彈對峙，緊張局面一觸即發，讓人不禁捏了一把冷汗。」

▼賴清德與莫健一行人會面。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲▼賴清德與莫健一行人會面。（圖／翻攝賴清德臉書）

評論認為，此次對峙事件並非偶然，去年以來，美國加大打台灣牌的力度，不僅在政治上提升台灣的「準國家」地位，法律上通過了一連串「挺台」法案，更在軍事上推動通過1992年以來最大對台軍售案、派美艦頻繁通航台灣海峽，等等，「不僅本身就加劇了台海軍事存在的複雜性，也助長了民進黨政府挾洋自重的底氣，增強了民進黨當局在軍事上採取危險冒進行為的傾向。」

評論提到，與此同時，大陸捍衛國家主權安全和領土完整的決心堅定不移，正如陸國防部發言人多次強調的，「以武拒統死路一條，以台制華注定徒勞」，針對美國和民進黨政府的敵意行為，解放軍兩月三次組織遠航繞台實戰演練，頻率之高實為罕見。

評論指出，兩岸高度緊張的軍事氛圍有其邏輯成因，若外部干預因素始終存在，短期內就難以平息，這不僅不利於兩岸問題在政治框架下得到和平理性的解決，也將增加兩岸發生軍事誤判和「擦槍走火」的現實風險。

▼國民黨新任主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席補選，當選人江啟臣發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

評論提到，在三大危險中，最具有結構性影響的是國民黨政治取態的搖擺，新任國民黨掌門人的江啟臣在就職感言談及兩岸關係中避談「九二共識」，還曾在補選期間提出「九二共識」已經過時且需要調整以及「中華民國」才是「定海神針」的主張，這讓不少人都對國民黨政治取態的搖擺不定深感擔憂。

評論指出，堅持「九二共識」原本是國民黨在兩岸關係發展中起到關鍵作用的優勢條件，倘若果真放棄這一安身立命的根本，一則意味著其在台灣選舉政治中丟失關鍵籌碼，走上類民進黨的道路，二則意味著其在兩岸關係中難以再擔重任、失去橋梁紐帶的作用，「考慮到國民黨的地位和體量，這種變化的影響將是深層次的、結構性的，很可能導致民進黨長期占優、『台獨』難以得到制衡而兩岸之間又缺乏『潤滑』和互信的局面，兩岸持續不斷的政治對抗將成為一種常態。 」

評論認為，在三大危險中，作用最廣泛、影響最深遠的是兩岸民意的對撞，新冠肺炎發生以來的兩個多月裡，台灣社會「反中仇中」的民粹情緒進一步高漲，即使是「台獨務實工作者」賴清德發出關於兩岸共同合作對抗疫情的呼籲一樣招來一片台灣網友的罵聲，陸委會關於陸配子女返台政策甚至迫於輿論壓力不得不朝令夕改。

評論提到，事實上，無論是李登輝的「民粹威權主義」，還是陳水扁、蔡英文的「民粹民主主義」，台灣始終由於綠營操弄難以擺脫民粹主義的糾纏，現在，民粹情緒甚至出現對蔡政府「反撲」的跡象，荼毒之深可見一斑。

▼蔡英文簽署紓困條例，將簽署用筆贈與衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼立法院2/25三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，蔡英文總統隨即在傍晚於總統府內簽署該項條例。席間並將簽署用筆贈與衛福部長陳時中。（圖／記者湯興漢攝）

評論指出，大陸方面，民族主義近年來持續上升，很多人認為，要真正實現中華民族偉大復興的中國夢，國家的完全統一是一個基本前提，在很多大陸網站有關台灣新聞下方的跟帖中，可以看到成千上萬的大陸網民要求加速解決台灣問題的留言，「此次疫情的出現，又使大陸人民在共同抗疫的過程中進一步增強了民族認同感，網絡上對台灣部分人疫情期間不友善言行的反彈也更加強烈。」

評論認為，如果台灣「反中仇中」的民粹主義情緒和大陸要求維護國家領土主權的民族主義之間長期衝突，勢必在敵意螺旋下不斷撕裂兩岸人民情感，衝淡血濃於水的同胞親情，「一旦兩岸關係和平發展失去最基礎的社會土壤，其影響會自下而上蔓延，兩岸關係難免漸行漸遠。」

評論分析，當前的兩岸關係在軍事力量、政治力量和民意力量層面都存在對撞的風險，對於最緊張的軍事衝突危險，兩岸雙方一定要保持克制的態度，嚴防擦槍走火；對於最具結構性影響的政治對撞危險，國民黨應該重新找回路線和立場，在兩岸關係上發揮民進黨無可取代的特殊作用；對於影響最深遠的民意對撞危險，兩岸同胞都應盡力用善意和诚意去化解，夯實兩岸和平發展的民意基礎。

評論的最後強調，沒有人願意見到兩岸真的發生對撞，「我們相信，兩岸有足夠的智慧和辦法來踩住刹車，避免走向難以挽回的結局。」

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