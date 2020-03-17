　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昨批新北禁師生出國沒法源　苗博雅今提入境一律隔離

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

為避免民眾返國帶回新冠肺炎，新北市政府率先全國，宣布禁止高中職以下師生6月底前出國，引來台北市議員苗博雅批評「地方政府自行以防疫為由不准出國，法源依據有問題」，還因此與桃園市議員王浩宇互槓，不過苗博雅17日卻在臉書提議，所有入境台灣的人一律隔離檢疫14天，「這件事在法律上絕對沒問題」。

苗博雅16日在臉書提到新北市教育局的禁令有2大問題，其一是「地方政府自行以防疫為由不准出國，法源依據有問題」，另者是「只管出國，沒處理回國，治標不治本」；17日她再發文指出，現在疫情已全球大流行，管入境比管出境更有用、更重要，「臺灣應該實施『所有入境者一律隔離檢疫14天』的政策。」

苗博雅認為，各國的計算標準不一，只看公開確診數字，不一定看得出真正的疫情嚴重程度，採用一二三級的分級，會有很多漏網之魚。因此她主張，不分從哪裡來，一律隔離檢疫，才能確實管控風險；同時應該停發所有與國安、外交無關的簽證，把入境人數降到最低。

苗博雅補充，同時也應該更積極協調所有旅行社、航空公司，要求給予已購票顧客最大的退票彈性。經濟損失可以由紓困預算作補償，不要給人任何捨不得退票的僥倖藉口。

她還說，「各縣市政府也應該加速準備給入境人士的隔離檢疫場所，因應增加的隔離需求。」苗博雅強調，「這幾件事在法律上絕對沒問題，一定要趕快做。」

其他人也看了這些...

黃智賢指「大陸抗疫成功」　列三點怒轟：台灣假裝看不到
影／台灣將宣布禁止入境？　陳時中鬆口：幾乎了啦！
追蹤513名「3月從歐洲返台者」　陳時中：未來案例一定會持續增加

更多熱門新聞...

高中職以下6月底前禁出國　侯友宜：不限於校園全民都該遵守
行政院嚴懲「明知故犯」　要求各機關三級警告國家不能去
讓13歲至16歲青少年「自由選兒童、成人口罩」　陳時中：可彈性放寬

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
快訊／台東住宅惡火！「32歲媽、6月大男嬰」慘燒成焦屍
獨／南部碩生接觸確診患者　同修3課同學停課14天
新北里長返台「行李多2袋duty free」畫面曝　網怒開轟
疫情延燒經濟　蘇貞昌同意暫緩追繳學貸1年
案75南部大學生「聚餐友人發燒37.8度」　收治負壓隔離病房
新冠肺炎新增10例境外移入　6人為旅行團群聚感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

防疫升級　北市：3/23起國中小校園平日不對外開放

昨批新北禁師生出國沒法源　苗博雅今提入境一律隔離

屏東檢院警監所衛生單位　演練疑似新冠肺炎人犯歸案處理

新冠肺炎疫情延燒經濟　蘇貞昌同意暫緩追繳學貸1年

三級警示國旅遊人次達千萬　王鴻薇：形同宣判觀光產業死刑

不倫戀後…張益贍再爆收導演「二手車」　王浩宇：希望張出面說清楚

接任國民黨副秘書長　顏寬恒：承先啟後、促成不同世代合作

政府禁出國針對師生？沈富雄：好欺負、好管

解放軍機夜航台海　陳柏惟開酸「家裡失火還硬要BD啊蠻王」⋯網朝聖：請問牌位

新冠疫情衝擊全球經濟　李貴敏批：內閣對國際險峻情勢根本無感

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

防疫升級　北市：3/23起國中小校園平日不對外開放

昨批新北禁師生出國沒法源　苗博雅今提入境一律隔離

屏東檢院警監所衛生單位　演練疑似新冠肺炎人犯歸案處理

新冠肺炎疫情延燒經濟　蘇貞昌同意暫緩追繳學貸1年

三級警示國旅遊人次達千萬　王鴻薇：形同宣判觀光產業死刑

不倫戀後…張益贍再爆收導演「二手車」　王浩宇：希望張出面說清楚

接任國民黨副秘書長　顏寬恒：承先啟後、促成不同世代合作

政府禁出國針對師生？沈富雄：好欺負、好管

解放軍機夜航台海　陳柏惟開酸「家裡失火還硬要BD啊蠻王」⋯網朝聖：請問牌位

新冠疫情衝擊全球經濟　李貴敏批：內閣對國際險峻情勢根本無感

42年歷史金穗獎「3/21開跑」　新冠肺炎衝擊：典禮線上直播

中職／官辦結束打自辦熱身賽　兄弟安排打7場最多

與「案75確診男大生」用餐！同學發燒37.5度…第1次篩檢結果晚間出爐

中職／潘威倫轉任中繼？　餅總：沒有這個想法

【懶人包】新冠肺炎延燒　車廠停工＆賽事異動一次看懂

3折！台北圓山飯店「2雙人房、4早餐含密道券」6,869元起

第三級警告國家飆增！PTT驚列「5國家沒升」...確診都破百　網喊：還不快封

基因害的！醫曝女性肺癌「3大元兇」...快贏過老菸腔

斜槓事業為生活上妝　李明川推新書「聯名飯店下午茶」

討論「禁師生出國是否合理？」法律系學生要務實點！

政治熱門新聞

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

里長遊歐團明晚抵台！民政局清查全市里長

里長揪20人團遊西班牙　新北市府回應了

台灣將宣布禁止入境？陳時中回應了

帶團遊西班牙遭批　新北女里長認錯：很抱歉造成軒然大波

名嘴指「大陸抗疫成功」　怒轟：台灣假裝看不到

快訊／侯友宜怒：這種時候還去疫區趴趴走！

快訊／新北里長團抵達曼谷轉機　路徑涵蓋2三級警示國家　

陳時中：未來案例一定會持續增加

罷韓連署書高票冠軍在現租處！韓國瑜說謝謝

十面埋伏！綠委建議：入境不分國籍一律隔離14天

摩洛哥5團、秘魯40人回台受阻　外交部緊急協調航空公司返國班機

陳其邁千字解析口罩實名制流行病學

更多熱門

相關新聞

疫情延燒　悦誠廣場降抽成10％

疫情延燒　悦誠廣場降抽成10％

新冠肺炎疫情，隨著境外旅遊確診人數上升，又引發一波民眾的擔憂潮，出外逛街人數持續減少，目前已有2間社區型的地區百貨，針對館內廠商採用「降抽成」方式，減緩廠商負擔，包括高雄興富發集團旗下悅誠廣場，以及將捷集團滬尾藝文園區的禮萊廣場都在列，抽成降幅約1成。

屏東檢院警監所衛生單位　演練疑新冠肺炎人犯處理

屏東檢院警監所衛生單位　演練疑新冠肺炎人犯處理

法匹拉韋臨床　陸科技部：療效良好

法匹拉韋臨床　陸科技部：療效良好

出國玩染新冠肺炎　李㼈：不玩不會死！

出國玩染新冠肺炎　李㼈：不玩不會死！

新北退休醫護組「護理防疫隊」

新北退休醫護組「護理防疫隊」

關鍵字：

苗博雅隔離新冠肺炎武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

他2年後又巧遇哀怨汪性感顧機車

17例全部境外移入　台人打壞好牌

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

更多

最夯影音

更多
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面