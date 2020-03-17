昨批新北禁師生出國沒法源　苗博雅今提入境一律隔離

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

為避免民眾返國帶回新冠肺炎，新北市政府率先全國，宣布禁止高中職以下師生6月底前出國，引來台北市議員苗博雅批評「地方政府自行以防疫為由不准出國，法源依據有問題」，還因此與桃園市議員王浩宇互槓，不過苗博雅17日卻在臉書提議，所有入境台灣的人一律隔離檢疫14天，「這件事在法律上絕對沒問題」。

苗博雅16日在臉書提到新北市教育局的禁令有2大問題，其一是「地方政府自行以防疫為由不准出國，法源依據有問題」，另者是「只管出國，沒處理回國，治標不治本」；17日她再發文指出，現在疫情已全球大流行，管入境比管出境更有用、更重要，「臺灣應該實施『所有入境者一律隔離檢疫14天』的政策。」

苗博雅認為，各國的計算標準不一，只看公開確診數字，不一定看得出真正的疫情嚴重程度，採用一二三級的分級，會有很多漏網之魚。因此她主張，不分從哪裡來，一律隔離檢疫，才能確實管控風險；同時應該停發所有與國安、外交無關的簽證，把入境人數降到最低。

苗博雅補充，同時也應該更積極協調所有旅行社、航空公司，要求給予已購票顧客最大的退票彈性。經濟損失可以由紓困預算作補償，不要給人任何捨不得退票的僥倖藉口。

她還說，「各縣市政府也應該加速準備給入境人士的隔離檢疫場所，因應增加的隔離需求。」苗博雅強調，「這幾件事在法律上絕對沒問題，一定要趕快做。」

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