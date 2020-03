美加更新／加拿大鎖國、舊金山封城！美CDC國防部爆確診　微軟關閉全球門市

▲新冠肺炎疫情蔓延全球。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊全球,加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)16日下令關閉邊界,禁止所有非加拿大公民或永久居民入境,而美國疾病控制與預防中心(CDC)一名員工確診,國防部則出現37例確診,國防部長艾斯培(Mark Esper)和副部長諾奎斯特(David Norquist)緊急隔離。

【1208】

美國德州出現首例新冠肺炎死亡個案,是馬塔戈達郡(Matagorda)一名90多歲男性。院方表示,該名染疫男子是在醫院病逝,且患者症狀與新冠肺炎症狀相符。據統計,德州確診數增至57例,1人死亡。

CNN報導,全美境內至少有4459人確診,其中70人是從中國或日本橫濱海上的鑽石公主號返回的公民,另外4389人則是在美國進行病毒檢測並確診。目前華盛頓州與紐約州疫情最為嚴重,分別各有900多人感染,加州則有448例確診。

【1144】

微軟稍早透過推特證實,為因應全球新冠肺炎疫情大流行,微軟將關閉全球所有門市,即起生效。

For the safety of our customers and employees, we are closing all global Microsoft Store locations, effective immediately. For help, please visit https://t.co/tzwDaQSY0k. pic.twitter.com/KjMr8TQh3y