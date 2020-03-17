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台灣若「鎖國」旅行業首當其衝！業者：早已沒旅客...根本沒影響

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感 。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情爆發後，多國採鎖國政策以防疫，衛福部指揮官陳時中稍早也表示，「幾乎，幾乎了啦」 。（圖／記者李毓康攝）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，尤其這幾天新增的14例確診均為境外移入，使得各界開始關注是否台灣也要「鎖國」，全面考慮外國客禁止入境？衛福部指揮官陳時中稍早也表示，「幾乎，幾乎了啦，需要很多的判斷。」對此，旅遊公會召集人、品保協會發言人李奇嶽坦言，「出入境早已沒客人，對旅行業根本沒影響了。」

李奇嶽說，自從新冠病毒疫情開始延燒後，農曆年後訂單全掛零，無團可出，目前有出團的多是過年前或去年的訂單，「每天桃機運量入境大概7000、8000人，出境大概不到一萬人，出入境加起來不到15,000人，若真的禁止外國客來台，就是他們無差別在台隔離14天，但對旅行業來說是『死豬不怕滾水燙。』」

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▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感 。（圖／記者李毓康攝）

▲李奇嶽呼籲，每天桃機運量出入境加起來不到15,000人。（圖／記者李毓康攝）

李奇嶽呼籲，政府應加強對旅行業者的紓困貸款力道和速度，觀光局先前跟旅行業者收的保證金能退還就盡量退還，像是之前大陸團收了100萬保證金，至少應該退還8成，這幾天都在陸續舉辦紓困說明會，業者鼓勵員工休無薪假，無進帳的後果將面臨一波倒閉潮，盼政府能大刀闊斧，免審合法旅行社、旅館等紓困貸款，不要這麼多繁複的申請程序，才真正有利業者脫困。

▲▼礁溪冠翔世紀溫泉會館。（圖／翻攝自礁溪冠翔世紀溫泉會館臉書專頁）

▲礁溪冠翔世紀溫泉會館4月1日起至9月30日暫停營業。（圖／翻攝自礁溪冠翔世紀溫泉會館臉書專頁）

另外，財團法人台灣入境旅遊協會副理事長方翠華表示，「其實有沒有禁外國客對我們來講已經沒差，因為在一開始疫情發生時，客人幾乎都取消光了。」同時身為礁溪冠翔世紀溫泉會館總經理的她說，為了員工的健康，在全盤討論後，大陸、東南亞的遊客都沒接了，同時歐美的客人礁溪也很少，溫泉會館從4月1日起至9月30日暫停營業。

▲▼佐渡島櫻花,日本賞櫻。（圖／記者賴文萱攝）

▲東南旅遊表示，2月中日韓旅遊建議升至二級警示後，2月底3月初爆發一波退團潮。（圖／記者賴文萱攝）

至於旅行社的部分，主要經營大陸、東南亞、日韓旅客的東南旅遊表示，2月中日韓旅遊建議升至二級警示後，2月底3月初爆發一波退團潮，4月底以前都取消光了，企業戶取消得最快，入境旅遊部分也有接2、3人迷你團，若台灣真的宣布鎖國，主要還是考量會禁止到什麼時候，5月之後比較會有影響。

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