剁碎青梅竹馬前妻！39歲男被分手「肉鋪屠殺」　殘忍過程曝…碎肉分7袋拋荒野

▲唐山殺人碎屍案告破。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

河北省唐山市去年11月22日發生了一起超驚悚的殺人碎屍案。當地一家賣牛羊肉的肉鋪女老闆深夜被前夫捅死在店內，還慘被剁成碎肉，分成滿滿的7袋，最後埋屍荒野。據慘案發現者透露，當時發現死者失蹤後，到肉鋪去尋找，透過小窗戶看到地板全是血，當場嚇傻報案。

據《央視》報導，唐山玉田縣虹橋鎮南會村2019年11月22日有人報警，一家賣牛羊肉的店鋪中疑似發生了兇殺案。肉鋪老闆名叫王娜（化名），報案人是王娜的母親。王娜母親稱，女兒因照顧孩子每天都要回家，但是最近卻聯繫不上了，於是她去店鋪尋找，隨後發現可能女兒已經遇害。

在肉鋪內，警方通過現場的檢測，發現現場的血都是人血，還發現疑似的人體組織。在肉鋪的西南角還有一張凌亂不堪的雙人床，床上有兩大片血跡，床體邊緣還疑似被衛生紙和塑膠袋擦試過。此外，警員還在現場發現一把尖刀、一把菜刀和一把斧子。

▲案發現場滿地鮮血。（圖／翻攝自央視）

通過肉鋪對面超市的監視器畫面顯示，2019年11月20日23點49分，王娜經營的那家肉鋪的捲簾門打開了，一名呈半坐狀的女子倒在了地上。經過家屬確認，這個倒下的女子正是王娜。

監視器畫面還顯示，當王娜倒在門口後，一位男子用盡全力將她抱進了屋內，然後關上了捲簾門，可是5分鐘不到門再次打開，他駕駛小車離開，不一會兒，又駕車返回肉鋪。據統計，該男子從2019年11月21日零點到凌晨5點駕車進出這家肉鋪多達8次，此外，在凌晨2點23分，他還從店內出來時先後將7個包裹嚴密的塑膠袋放進了車中，隨後離開。

如此詭異的行為讓警員意識到王娜很可能已經遇害，且被處置了。隨後在警方的調查中，一名自稱王娜朋友的趙姓男子透露，2019年11月20日那個晚上，他曾經去過肉鋪，當時看到王娜正和前夫王春一起喝酒，兩人沒有什麼異常。

▲兇嫌曾寫下遺書，企圖自殺。（圖／翻攝自央視）

隨後，警方逮捕了王春。據了解，王娜15歲寄養在王春家中，2006年結婚，二人曾4次離婚、3次重婚，期間生養了3個兒子。因為第4次離婚後王娜交往了新的男友，這讓王春難以接受。

為了逼迫王娜重婚，他還曾將2個孩子帶到河邊，試圖用孩子的性命要脅前妻。此外，雙方還因重婚問題發生激烈打鬥，王春曾用鐵棍毆打王娜頭部。

王春供述，當晚無意中發現王娜之前交往過的蘇姓男子發來的曖昧訊息，立馬電話聯繫對方，要求二人斷絕聯繫，沒想到王娜來搶手機，過程中激怒了自己，最後痛下殺手。近日，唐山市人民檢察院已經依法對這起故意殺人案提起公訴。

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