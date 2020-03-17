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茶樹精油5招生活妙用法！痘痘肌的最愛，還能清潔消毒

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茶樹精油因其優異的抑菌效果而被廣泛運用，不僅能溫和淨化、舒緩調理肌膚毛孔，因為有比化學清潔產品高出4倍的超強淨化威力，更是天然居家淨化好幫手，以下提供5個茶樹精油的妙用法：

1.淨化室內空氣

茶樹精油能清新淨化、提振精神，搭配蒸氣室薰香讓氣味擴散，新鮮舒暢使身心自在。不論是加入薰香儀器中淨化空氣，或是適量倒入居家清潔的清水中，搭配不同的使用方式，都能達到極佳的淨化效果。

2.防蚊急救

野外踏青時，輕微的小傷口、蚊蟲叮咬或是臉上突發的痘痘狀況，都可以用茶樹精油來急救。

3.淨化舒緩頭皮

洗頭時，在洗髮精中滴入1~2滴茶樹精油，調和起泡用來清潔頭皮，可以加強頭皮淨化，很適合在夏天出油狀況明顯的時候，也帶有舒緩頭皮的效果。

4.加強潔淨功效

於泡澡、洗滌清潔時滴入水中，或是在洗衣服時加幾滴茶樹精油，加強消除衣服的汗臭味。

5.清潔消毒、擦拭手機面板

可自製防霧噴霧，將茶樹精油和75％酒精做調和，可噴灑於手部肌膚，也能用來擦拭門把、手機等頻繁碰觸的物品。

茶樹精油推薦產品

THE BODY SHOP天然茶樹精油20ml，NT$880

全球秒殺商品，多年來累積出一大票忠實粉絲，蘊含肯亞天然純淨的茶樹精油、檸檬茶樹精油、瓊崖海棠油等天然淨膚成份，能溫和淨化、舒緩調理肌膚毛孔。

NEAL'S YARD REMEDIES茶樹精油10ml，NT$470

尼爾氏十大最暢銷的精油，蒸餾萃取自植物的葉片。帶有清新的草葉香能夠溫和的收斂與淨化，具有提振活力的功效與氣息。產地取於肯亞，選用公平交易有機茶樹精油，並獲得 Fair for Life 認證。

登琪爾 茶樹單方精油10ml，NT$950

使用高品質精油產品，由南法、摩洛哥等地農場合作生產自家精油，從耕種、採收到進入專屬蒸餾廠萃取，新鮮直送，並由公平交易法採購，安全、無汙染的頂級精油。

NARUKO茶樹精油5ml，NT$459

特選松油醇比例高於42%，產於澳洲黃金三角地帶，土質營養、水源純淨。單一農莊採收，可追溯所有茶樹原料生產製造源頭。並通過ECOCERT歐盟有機認證、ACO澳洲有機認證，無除草劑、無農藥、無其他化學物質。

香草集 茶樹精油15ml，NT$720

產地澳洲，青草香，帶有一點藥草味和清涼感。屬性溫和，但淨化和防蟲的效果很好。常被添加在洗手乳、沐浴乳、洗碗精等日常生活用品中。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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