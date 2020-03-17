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台防疫神功揭密！白牌司機死後才確診　3大資料拼出14天生活軌跡

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台灣政府超前部署的防疫表現，有目共睹。

▲台灣政府超前部署的防疫表現，有目共睹。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

隨著政府各部門防疫作為，本刊也於12日訪問警政署長陳家欽，他說，警方是以偵辦刑案的慎重態度看待防疫工作，並用科技偵查的手法，完整回溯國內第19例確診個案、白牌車司機過世之前的行蹤軌跡，讓衛福部得以掌握曾與該司機接觸的對象，進一步追蹤、篩檢與隔離，成功防堵了疫情破口。

請繼續往下閱讀...

陳家欽表示，實務上要讓確診者回想過去14天的所有行蹤，實在非常困難，當事人難免會有遺漏，想要有效回溯接觸史，必須依賴科技，「警察機關利用通聯分析、監視系統、車型紀錄等資料，能在1天內，就將確診者14天的生活軌跡調查出來，提供給衛生單位進一步追蹤。」

全台各地的監視器，成為警方掌握肺炎確診者過往行蹤的利器。

他指出，這名白牌車司機在2月3日因呼吸急促入院治療，不幸於2月15日去世，但衛生單位卻是在他去世隔天，才確認他是武漢肺炎的確診個案。這名司機入院前到底去過哪裡？又接觸過哪些人？該怎麼調查？成為衛生單位與警方的一大考驗。

由於當事人已經過世，無法從他口中了解接觸史與可能的感染源，調查初期，衛生局及家屬提供的資料也非常有限，僅知他是白牌車司機，但到底載過哪些乘客？去過哪些場所？根本無法詳細掌握，若有疏漏，恐成疫情擴散的黑洞。

警方運用科技偵查手法，回溯白牌車司機的生活軌跡，成功防堵疫情。（翻攝TVBS新聞）

為此，警方先以白牌車司機的手機號碼，向電信單位調閱入院前14天的手機訊號基地台位置，掌握大致行蹤，再請當地的警局調閱附近監視器，掌握他接觸過的人事物，清查後成功拼湊出防疫地圖，確認有100多人需要隔離檢疫，並提供衛生單位確認「沒有社區感染。」


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