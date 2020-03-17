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武漢封城輕症變重症「沒染病仍因新冠而死」　妻等12天收病危通知

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被武漢封城防疫逼殺的輕症患者方立強。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

▲方立強與汪冰。（圖／翻攝自微博／紅星新聞，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未平緩，最早在1月23日封城的武漢卻傳出有輕症患者「被逼殺」的事。患者方立強2月16日因為身體不適想到醫院就診，卻被社區封閉式管理困住，妻子汪冰好不容易找到一間可以收治的醫院，沒想到醫師直接打破夫妻倆最後的希望，「醫師對我說的話很直接，最後的結果就是死亡，已經完全沒得救了。」

根據《紅星新聞》報導，汪冰提到，2月16日那天武漢剛下過一場大雪，一早起床丈夫就出現眼球、臉部發黃等症狀，由於他曾罹患黃疸肝炎，當時住院10天就康復了，夫妻倆原本以為這次也一樣只是黃疸，「但我萬萬沒有想到，到醫院看病會那麼難」；由於社區已經採取封閉式管理，連採買生活用品都只能每週一人一次，向工作人員說明情況後，拿到社區醫師開的護肝藥，吃了兩天卻不見好轉，苦苦哀求、等了一個多小時總算獲得一張通行證。

被武漢封城防疫逼殺的輕症患者方立強。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

▲方立強的病危通知書。

然而，汪冰與方立強趕往湖北省人民醫院，卻因為醫護人員忙於搶救更危急的病人，只好改去另一間醫院掛號，經過一連串檢查也查不出病因。汪冰回憶，那段期間丈夫的病情開始惡化，她獨自前往同濟醫院急診室求救，情況卻和人民醫院一樣，人滿為患，「我邊哭邊說，醫師非常忙，語速很快地告訴我，這裡第一沒有藥，第二沒有床位，第三搞肝病的感染科都在搞新冠，急診沒有能力收治。」

汪冰雖然理解現在是疫情的非常時期，但還是不肯放棄，後來在2月28日輾轉得知普仁醫院可以住院，丈夫等了12天才終於被收治，偏偏當天她就收到醫院的病危通知書，要求盡快轉往大醫院治療，「我聯繫各大醫院得到否定回覆，只能繼續留在普仁」，畢竟其他醫院都在忙於救治新冠肺炎患者；3月6日丈夫的病情更加嚴重，還會在病床上掙扎，不得已只好先綁起來，她一整晚都聽到對方不斷喊著「我好痛啊」，一直喊到隔日凌晨才失去意識。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

▼▲湖北省在疫情爆發後陸續封城、封村。（圖／路透）

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

汪冰接著說，3月12日好不容易協調到可以轉院，但醫師說的話也很直接，「最後的結果就是死亡，已經完全沒得救了」，進入加護病房前她讓父女倆見了最後一面，「丈夫因為沒有得到適當的治療，最後發展為肝衰竭。此時是新冠肺炎疫情期間，我能夠理解當下的醫療資源分配，只是希望丈夫能在這些夾縫中，獲得一條生路。」

對於方立強、汪冰夫妻的遭遇，該報記者詢問湖北省政務服務網熱線、武漢市長專線、武漢市衛健委衛生諮詢熱線等等，都只獲得「符合各地區治療要求的非新冠肺炎患者診治通道，已經慢慢開始變好了」的答案，但並不是所有患者都能住進去，還需要達到醫院的收治標準，至於具體的恢復比例，相關單位的答覆卻都是「無法回答」、「沒有詳細數據」、「沒有調查、發言權」。

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