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法國病例數每3天就翻倍　政府或將派軍隊封鎖大巴黎！

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▲面臨新冠疫情爆發的迫切危機，上周末塞納河畔依然遊人如織。(圖／達志影像／美聯社)

面臨新冠疫情爆發的迫切危機，上周末塞納河畔依然遊人如織。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

隨著新冠肺炎確診病例和死亡人數不斷增加，法國政府周一(16日)表示，可能把防控措施升級：封鎖巴黎。

外媒報導，法國衛生總署署長薩洛蒙(Jerome Salomon)周一表示，法國目前的新冠肺炎疫情大爆發「讓人非常擔憂」，而且「惡化的速度非常快」。他補充說：「病例數每3天就會翻倍。重病患者和需要重症監護的患者「成百上千」。

薩洛蒙表示，法國政府正在努力遏制新冠病毒的傳播，但上周末法國人的表現迫使當局不得不考慮實施對國內部分地區實施封鎖。他說：「儘管政府建議人們待在家裡，全國各地的酒吧和餐館都被要求關閉，但許多巴黎人還是在周末大規模外出。很多人還沒有意識到他們需要待在家裡。這種情況意味著我們無法控制疫情的爆發。」

《華爾街日報》報導，包括巴黎在內的法蘭西島大區(亦稱巴黎大區)和東部大區可能被徹底封鎖，軍隊或將出動以嚴格執行這任務。法國總統馬克宏與國防部將在周一晚舉行會議，預計會議後會宣布是否對部分地區實施封鎖。

截至3月15日，法國國內新冠肺炎病例確修人數逾5400人，因病死亡人數增加至127人。不過，當天在巴黎市區內仍有不少民眾不在乎政府的警告，悠然在公園及塞納河畔聚會、野餐、享受好天氣，市場中也是遊人如織。

馬克宏12日在全國演說中曾表示：會從16日開始關閉全國學校。如果疫情發生變化，可能會調整措施。他警告說， 一旦法國出現像義大利發生、因為醫療資源被嚴重耗費而無法收治所有病患的情況時，將會是「災難降臨」。

接著，法國衛生總署署長薩洛蒙14日晚在記者會上宣布：法國進入疫情防控的「第三階段」，即最嚴重階段。此舉標誌著新冠肺炎疫情在法國將加速蔓延，防控形勢嚴峻，防控措施也會進一步收緊。

隨著新冠病毒在歐洲蔓延，德國周一宣布關閉跟奧地利、瑞士、法國、盧森堡和丹麥的邊境。

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