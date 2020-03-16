伊朗又一高官病逝！專家會議成員入院3天不治　全政府14人染疫死亡

▲伊朗專家會議成員巴賽伊-戈爾帕賈尼。（圖／翻攝自Al Arabiya）



記者張方瑀／綜合報導

根據《伊朗國家通訊社》（IRNA）報導，該國專家會議成員巴賽伊-戈爾帕賈尼，因新冠肺炎逝世。消息指出，他是在13日進入庫姆的醫院進行治療，於今（16日）不幸病逝。

伊朗專家會議是一個監督、任命、理論上可以解雇最高領袖的神職機構，而該國專家會議成員巴賽伊-戈爾帕賈尼（Ayatollah Hashem Bathaei-Golpaygani）因新冠肺炎逝世。

目前伊朗政府至少有14人死於新冠肺炎，另外10人確診，該國也是目前已知最多政府官員確診的國家，包括兩名副總統、衛生部副部長、國會議員、最高領袖顧問等要員都遭到感染。

伊朗副衛生部長雷西（Alireza Raeisi）在當地時間14日表示，該國已經展開全國疫檢，派出7萬名醫護人員和民眾取得聯繫，目前已經完成1000萬人的檢驗；在這1000萬人之中，至少有21萬人疑似感染新冠肺炎，其中有3萬人的症狀較嚴重。

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