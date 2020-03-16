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爆炸性成長！抖音2月下載量年增96%近1.13億次

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▲▼抖音。（圖／路透）

▲短影音App抖音（TikTok）風靡全球。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

近來短影音App抖音（TikTok）風靡全球，據App分析公司Sensor Tower統計，抖音2月份在App Store及Google Play兩平台上的全球下載量將近1.13億次，較去年同期增長約96%，為當月份全球最多人下載的非遊戲App，表現優於WhatsApp及Facebook。

據Sensor Tower發布的報告，抖音上月下載量的主要增長引擎仍是印度，總下載次數達4660萬次，佔全球下載量的41.3%，巴西則以970萬次下載量位居第二，其次則為美國，下載次數為640萬次。

雖然印度的抖音下載次數較2019年2月的2830萬增長了64.8%，但佔全球總下載次數的49.2%下降了近8個百分點。這顯示出，雖然印度仍是抖音的主要市場，但該App正在全球範圍內擴展普及。同期內增長幅度最高的是巴西，其今年2月的下載次數較2019年2月增長992.6%，佔全球下載次數比率從上個月個1.5%增加到8.6%。

自去底至今年初以來，抖音的爆炸性成長不僅限於少數幾個國家或地區。當然，印度與巴西仍是該App下載次數增長最快的國家，但事實上，全球範圍內的下載量都有所增加，累積效應導致下載量顯著增長。抖音的下載仍以Google Play佔最大宗，截至2020年2月的累計下載次數達9320萬，佔整體的82.5%；App Store的下載次數則為1970萬次，佔總下載量的17.5%。

▼抖音（TikTok）下載次數統計。（圖／取自Sensor Tower）

▲▼抖音（TikTok）下載次數統計。（圖／取自Sensor Tower）

營收方面，抖音2月份獲5040萬美元收入，創新高，年增長達784.2%，使其成為當月營收第3高的非遊戲App，僅次於Tinder及YouTube。其收入有將近4600萬美元來自中國大陸，佔當月整體收入的91%，其次則為美國及英國，收入分別達300萬元及21.6元。

本月初美國聯邦調查局（FBI）、司法部、國土安全部官員在參議院聽證會上表示，抖音可能是是另一個遭中國大陸情治單位利用的影音分享App。鑑於抖音所構成的潛在安全風險，美國參議員霍利（Josh Hawley）及史考特（Rick Scott）日前提出議案，要求禁止美國聯邦雇員在政府配發的手機上安裝該App。

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