影／東歐、中東、中亞、北非等42國提升「第三級警戒」　硬去就公布姓名

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎毒（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（16）日召開記者會，宣布東歐、中東、中亞、北非等42國，全提升第三級旅遊疫情警示，非必要避免前往。如果再去，會拿出比較嚴厲的手段，會有幾個樣態。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）

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指揮官陳時中表示，當我們宣布警示時，是警示大家不要前往的區域，如果再去的話要拿出比較嚴厲的手段，第一個是不適用防疫補償，也會增加必要的費用，從上面所產生的相關費用我們要直接跟他收取。如果違反規定、明知故犯，也會公布姓名。第二個，對於外籍人士從這些地區來的，必須要自付費用，對短期來必要的狀況，對各案有個案處理的方式。

中央流行疫情指揮中心今（16）日表示，歐洲及中東地區近期疫情擴大，為加強防疫警戒，指揮中心宣布除已公布列第三級之伊朗、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等國家外，自3月17日零時起，將東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級：警告(Warning)，國人應避免至當地所有非必要旅遊。

▲▼ 非必要赴三級警告國家或地區，及填寫檢疫通知書不實者，不可領取防疫補償並加徵必要之費用。（圖／翻攝衛生福利部臉書）





指揮中心說明國家及地區如下：俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古，自上述國家及地區入境者，需進行14天居家檢疫。

指揮中心指出，東歐、中東、中亞及北非各國與申根區國家往來密切，多國已現疫情，且位居歐亞非大陸交界，為進入亞洲之交通樞紐，雖已加強邊境管制及檢疫措施，仍持續輸出病例至其他國家；我國已發生多起該區移入之病例。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整旅遊建議範圍。