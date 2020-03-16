他「賽局理論」分析英國防疫：不是做不到防堵　揭2分岔點「決定全球走向」

▲民調顯示，只有36%英國民眾相信首相強生（Borris Johnson）提出的防疫建議與對策。圖為強生在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）日前宣布，英國將進入抗疫第二階段「拖延階段」，不再檢測每個有症狀的人，讓國內一定人口染病達到群體免疫，不積極作為引發議論。有網友對此把全球防疫路線歸納成「台灣防堵路線」及「英國減災路線」，並以「賽局理論」進行解析，文章一出，也吸引了近5千人次轉發。

「防疫策略，這是個賽局，也是個賭局。」網友林亭旭日前發文表示，英國會採取「物競天擇」的消極防疫，原因很簡單，其實就是他們知道自己想要什麼。

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他認為，每個國家都想採取對國內最好的動作，但這對全球來說未必就是最好，每個國家都想全面防堵疫情，但絕大部分的國家都自知在現實中很難辦到。

▲疫情指揮中心宣布，從歐洲返台需居家檢疫14天，嚴格控管出入境民眾。圖為指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

原PO把防疫路線分為兩個代表路線，一個是「台灣路線」，採取「邊境防堵、死守要塞，少數進來的火星及早撲滅，後方交給堅強的內部醫療體系。」另一種則是「英國路線」，輕症不篩檢，重症則交由政府處理，就像是「敵人已經進來，防線撤守到城市內，打城市游擊戰，請大家生病就待在家，不要拖垮國家的核心戰力。」只要大家願意配合，估計死亡人數在數十萬上下即可停損。

他表示，世界各國的策略都介於這兩者之間，例如南韓就是偏向台灣路線、東南亞和非洲偏英國路線，還有其他中間的，例如美國及歐盟各國。

▲英國倫敦一名女子戴上口罩。（圖／路透）

他指出，台灣是海島國家，有守住邊境的可能性，所以政府選擇守住來往機場和港口的旅客，入境後再進行檢疫隔離。然而，防疫是會有成本的，以我國為例，除了提高國民意識外，也取消了許多大型活動，犧牲了龐大的經濟，換取人民健康，「這是個取捨，以台灣人的立場來說很好。」

原PO也說，但這類的防疫措施是基於幾個前提的，「第一，邊境好守，能守住大部份的入侵。第二，民眾願意配合，普通醫療普及。第三，假設疫苗能做出來，不必永久防守，希望一年能有疫苗。」

林亭旭表示，歐陸國家會選擇城市戰，是因為歐陸邊境相連不好防守，迫不得已才選擇城市戰，以減災為主要考量。但是英國明明和台灣一樣是海島國家，照理來說也有本錢和台灣走一樣的路線，英國最終卻是「不切斷隧道、照常生活」選擇經濟，明顯就是做了賽局下的考量。原PO也畫出賽局下的四種結果如下：

▲全球防疫路線，賽局理論圖 。（圖／林亭旭授權引用）

結果一

全世界的國家都全面防堵，升級戰時緊急狀態。除必要公務人員，所有人關在家裡一個月，食物軍方配給。

優點：病毒很快能控制下來，不會蔓延。一個多月即可控制疫情。

缺點：全世界經濟斷鍊，大量公司倒閉，約等於金融海嘯。

總評：長痛不如短痛，全世界國家+100分，各國均分。

結果二

全世界都採減災，輕症全面在家休息，重症拉出來隔離。經濟活動照舊。一年內死亡約一億五千萬人口正負一億人。

優點：病毒一年內感染全球人類，而後存活的人擁有群體免疫力，後期R0值急速下降。經濟些微受損，但因死亡大部份為年長者，各國社福費用下降，人均生產力上升。

缺點：人道危機，全世界回到無抗生素的時代，生病就靠自身免疫力康復，撐不過的就死掉。

總評：全世界國家0分，各國沒輸贏。

結果三&四

部份國家減災，部份防堵。這就是現況了。疫苗快速一年內出現的話，防堵國家+200，減災國家-100，因為病毒流竄全球，不會消失。防堵國家社會穩定，國家名聲上升，經濟短期衝擊，社會信心快速恢復。減災國家白犧牲了，一年後大家都有群體免疫力，之前的2%白死了，國家從傷痛中走出需要一陣子。

但是如果疫苗出不來，或是數年才出來，那減災國家-100，防堵國家-300。減災國家扣分是一樣的，反正都是要得病。但防堵國家從天堂掉入地獄，花費大幅防堵成本，但最終還是破城，而因國家在邊境戰已花費大量國力，卻等不到疫苗支援，力盡城破。跟生孩子，吃自然產陣痛加剖腹產癒後全餐一樣慘。

總評：疫苗時間決定台灣是天堂，還是地獄。英國已經沒差了，註定要死數十萬人。

▲部分國家和台灣一樣，嚴守邊境。（圖／路透）

原PO總結表示，儘管結果一和結果二對於全球來說是最好的結局，但這在現實中是不可能辦到的事，「全面防堵只需要有一國不配合，其他國即便撲滅，也會再度境外輸入。全面減災，全世界經濟為重，把弱者全部淘汰，對活著的人會有心理創傷。可能經濟確實損害較小。」

他說，若這是個各國齊心、人人自律的大同社會，那早在中國疫情爆發時，中國就應對外求助，並且內部進行戒嚴管制，全球挹注資源，讓病毒絕跡，「但這不符合人性，也不符合現實。還有道德風險，就是如果預知全世界會支援，那本國就可以不用花太多資源在醫療體系上，反正世界會支援。」

他指出，結果三和四就是目前的世界現況，成敗就取決於「疫苗出現的時間點」了。他表示，疫情的世界線存在著兩個分岔點，第一個是病毒是否能在中國徹底消失，疫情沒撲滅就注定造成全球大流行，第二個分岔點就是疫苗出現的時間了，「這兩個分岔點，決定了世界的走向。」

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