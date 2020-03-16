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他「賽局理論」分析英國防疫：不是做不到防堵　揭2分岔點「決定全球走向」

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▲英國首相強生（Borris Johnson）於3日在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

▲民調顯示，只有36%英國民眾相信首相強生（Borris Johnson）提出的防疫建議與對策。圖為強生在唐寧街召開記者會，說明政府防疫行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）日前宣布，英國將進入抗疫第二階段「拖延階段」，不再檢測每個有症狀的人，讓國內一定人口染病達到群體免疫，不積極作為引發議論。有網友對此把全球防疫路線歸納成「台灣防堵路線」及「英國減災路線」，並以「賽局理論」進行解析，文章一出，也吸引了近5千人次轉發。

「防疫策略，這是個賽局，也是個賭局。」網友林亭旭日前發文表示，英國會採取「物競天擇」的消極防疫，原因很簡單，其實就是他們知道自己想要什麼。

請繼續往下閱讀...

他認為，每個國家都想採取對國內最好的動作，但這對全球來說未必就是最好，每個國家都想全面防堵疫情，但絕大部分的國家都自知在現實中很難辦到。

▲中央流行疫情指揮官陳時中視導新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情指揮中心宣布，從歐洲返台需居家檢疫14天，嚴格控管出入境民眾。圖為指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

原PO把防疫路線分為兩個代表路線，一個是「台灣路線」，採取「邊境防堵、死守要塞，少數進來的火星及早撲滅，後方交給堅強的內部醫療體系。」另一種則是「英國路線」，輕症不篩檢，重症則交由政府處理，就像是「敵人已經進來，防線撤守到城市內，打城市游擊戰，請大家生病就待在家，不要拖垮國家的核心戰力。」只要大家願意配合，估計死亡人數在數十萬上下即可停損。

他表示，世界各國的策略都介於這兩者之間，例如南韓就是偏向台灣路線、東南亞和非洲偏英國路線，還有其他中間的，例如美國及歐盟各國。

▲▼新冠肺炎／英國倫敦一名女子戴上口罩。（圖／路透）

▲英國倫敦一名女子戴上口罩。（圖／路透）

他指出，台灣是海島國家，有守住邊境的可能性，所以政府選擇守住來往機場和港口的旅客，入境後再進行檢疫隔離。然而，防疫是會有成本的，以我國為例，除了提高國民意識外，也取消了許多大型活動，犧牲了龐大的經濟，換取人民健康，「這是個取捨，以台灣人的立場來說很好。」

原PO也說，但這類的防疫措施是基於幾個前提的，「第一，邊境好守，能守住大部份的入侵。第二，民眾願意配合，普通醫療普及。第三，假設疫苗能做出來，不必永久防守，希望一年能有疫苗。」

林亭旭表示，歐陸國家會選擇城市戰，是因為歐陸邊境相連不好防守，迫不得已才選擇城市戰，以減災為主要考量。但是英國明明和台灣一樣是海島國家，照理來說也有本錢和台灣走一樣的路線，英國最終卻是「不切斷隧道、照常生活」選擇經濟，明顯就是做了賽局下的考量。原PO也畫出賽局下的四種結果如下：

▲▼ 全球防疫路線 賽局理論圖 。（圖／原PO授權引用）

▲全球防疫路線，賽局理論圖 。（圖／林亭旭授權引用）

結果一

全世界的國家都全面防堵，升級戰時緊急狀態。除必要公務人員，所有人關在家裡一個月，食物軍方配給。

優點：病毒很快能控制下來，不會蔓延。一個多月即可控制疫情。
缺點：全世界經濟斷鍊，大量公司倒閉，約等於金融海嘯。
總評：長痛不如短痛，全世界國家+100分，各國均分。

結果二

全世界都採減災，輕症全面在家休息，重症拉出來隔離。經濟活動照舊。一年內死亡約一億五千萬人口正負一億人。

優點：病毒一年內感染全球人類，而後存活的人擁有群體免疫力，後期R0值急速下降。經濟些微受損，但因死亡大部份為年長者，各國社福費用下降，人均生產力上升。
缺點：人道危機，全世界回到無抗生素的時代，生病就靠自身免疫力康復，撐不過的就死掉。
總評：全世界國家0分，各國沒輸贏。

結果三&四

部份國家減災，部份防堵。這就是現況了。疫苗快速一年內出現的話，防堵國家+200，減災國家-100，因為病毒流竄全球，不會消失。防堵國家社會穩定，國家名聲上升，經濟短期衝擊，社會信心快速恢復。減災國家白犧牲了，一年後大家都有群體免疫力，之前的2%白死了，國家從傷痛中走出需要一陣子。

但是如果疫苗出不來，或是數年才出來，那減災國家-100，防堵國家-300。減災國家扣分是一樣的，反正都是要得病。但防堵國家從天堂掉入地獄，花費大幅防堵成本，但最終還是破城，而因國家在邊境戰已花費大量國力，卻等不到疫苗支援，力盡城破。跟生孩子，吃自然產陣痛加剖腹產癒後全餐一樣慘。

總評：疫苗時間決定台灣是天堂，還是地獄。英國已經沒差了，註定要死數十萬人。

▲▼各國機場加強檢疫。（圖／路透）

▲部分國家和台灣一樣，嚴守邊境。（圖／路透）

原PO總結表示，儘管結果一和結果二對於全球來說是最好的結局，但這在現實中是不可能辦到的事，「全面防堵只需要有一國不配合，其他國即便撲滅，也會再度境外輸入。全面減災，全世界經濟為重，把弱者全部淘汰，對活著的人會有心理創傷。可能經濟確實損害較小。」

他說，若這是個各國齊心、人人自律的大同社會，那早在中國疫情爆發時，中國就應對外求助，並且內部進行戒嚴管制，全球挹注資源，讓病毒絕跡，「但這不符合人性，也不符合現實。還有道德風險，就是如果預知全世界會支援，那本國就可以不用花太多資源在醫療體系上，反正世界會支援。」

他指出，結果三和四就是目前的世界現況，成敗就取決於「疫苗出現的時間點」了。他表示，疫情的世界線存在著兩個分岔點，第一個是病毒是否能在中國徹底消失，疫情沒撲滅就注定造成全球大流行，第二個分岔點就是疫苗出現的時間了，「這兩個分岔點，決定了世界的走向。」

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