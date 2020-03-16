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Pixel 5系列非旗艦機　流出代碼顯示將搭載S765G晶片

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▲▼Google Pixel 5渲染圖。（圖／翻攝自FRONT PAGE TECH頻道）

▲Google Pixel 5渲染圖。（圖／翻攝自FRONT PAGE TECH頻道）

記者邱倢芯／綜合報導

雖然Google Pixel 4a系列手機尚未現身，不過市面上早已有許多Pixel 5機款的傳言；而現在有另一項傳言指出，今年秋季將推出的Pixel 5與Pixel 5 XL手機並非旗艦機款，因為從內部流出的代碼顯示，Pixel 5系列手機將搭載高通S765G晶片，而非S865處理器。

有外媒在Google Camera應用程式中注意到，「photo_pixel_2020_midrange_config」這項代碼，依照往年的經驗，這組代碼是為Pixel 4a，當中明確地指出這款手機是為中階機款；而另外一組代碼則為「photo_pixel_2020_config」，外界普遍認為，這組代碼則是秋季將現身的Pixel 5機款。

除此之外，也有人在其他的細節當中發現，Pixel 5還有另外兩個代號，分別是Bramble、Redfin；而這兩個代號曾經在1月份時出現過，當時就藏在Google某次公開的代碼當中。但當時就已確認Bramble與Redfin都將搭載高通S765G晶片，而這是高通2020年產品陣容當中第二好的選擇，並內建5G功能。

《9to5google》網站就認為，既然Google Camera應用程式已經確認Bramble與Redfin是2020年Google Pixel手機的重點，那麼就可間接確認，Pixel 5和Pixel 5 XL將使用S765G作為其行動處理器。

有許多谷粉可能會因此感到失望，因為根據效能測試工具Geekbench先前釋出的數據顯示，搭載S765G晶片的手機效能表現，將會比搭載S865機款的同類型手機差了30~50%。

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