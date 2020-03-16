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教授預測7成港人感染新冠肺炎　逛街人潮增「年底冬天再爆一波」

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記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）掀起全球大流行，香港大學醫學院教授、中國國家衛健委高級別專家組成員袁國勇15日表示，香港民眾已經開始鬆懈，街上人潮增加或許會導致疫情反覆，估計今年底冬天病毒將再度爆發，到時可能會有2成港人感染，再過2、3年累計會有7成人口感染並具有免疫力，那時候疫情就能過去了。

▲▼香港民眾通勤時戴著口罩。（圖／路透）

▲香港民眾外出人潮開始增加。（圖／路透，下同）

綜合《文匯報》等港媒報導，袁國勇指出，香港現階段病毒測試的數目遠遠不足，而且民眾的個人衛生等防疫行為已經開始鬆懈，出門逛街、吃東西的人潮增加，恐怕會導致疫情反覆，「如果沒有香港18區的數據，便難以掌握情況，可能會出現不穩定或是小型爆發，新加坡及韓國的措施都比我們好。」

袁國勇呼籲港府應該盡快找出社區的隱形傳播鏈，這樣才能度過難關，直到夏天來臨，只是新冠病毒今年底冬天可能會再爆發一次，到時公共衛生的裝備會更完善，民眾與醫護人員也會提高戒備，但預估還是會有2成人口感染，接著產生免疫力，再過2、3年累積會有7成人口感染並具有免疫力，到時才能說疫情已經過去了，現階段最重要的是如何降低冬天的感染人數。

▲▼ 香港康美樓。（圖／路透社）

▲袁國勇擔心香港疫情可能會一直反覆爆發。

此外，疫情到了夏天是否真的會減緩，袁國勇解釋，夏天溫度較高，病毒可生存的時間短，可接觸到的病毒數量應該會偏低，加上人體的免疫反應不會那麼劇烈，所以就算到時候有2成人口感染，死亡率也不會是現在的1％至3％，可能會降到像季節性流感的0.1％，當然這些都只是他的預測。

至於如何「守住」香港，不讓疫情持續擴大，袁國勇認為，目前歐美確診個案陸續增加，香港檢疫範圍卻不包括來自英美的人士，政府應該視情況讓這些人施行居家隔離，「他們的病例數在未來4至8週間或許會有『火箭式上升』，當英國、美國的輸入個案越來越多，政府將不得不考慮落實相關措施。」

▼袁國勇。（圖／香港大學）

▲▼香港大學微生物學系講座教授袁國勇。（圖／香港大學）

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