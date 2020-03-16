陸專家：疫情不可能在今夏結束　歐洲成新中心「輸入性風險大」

▲大陸疫情正在逐漸緩和，但仍有「第二波挑戰」。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

大陸全境累積確診新冠肺炎（COVID-19）病例已突破8萬例，全球確診人數逾15萬人。中國復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏15日發表文章表示，按照當前全球的疫情狀況來看，要在今年夏天結束基本上已經是不可能的事了。

《人民日報》微博轉分享張文宏的文章，內容提到，中國已經度過最黑暗的時刻，但現在歐洲突然成為疫情的新中心，帶來巨大的不確定性，後續仍會面臨較大的輸入性風險，「按照當前全球的抗疫情況，本場疫情在今年夏天結束基本已經不可能。」

▲歐洲疫情嚴峻。

「我們非常幸運，在春節期間斷然通過封城和全社會一級響應動員，取得初步抗疫的階段性勝利。」張文宏認為，一個多月過去，世界各國的抗疫過程就像一場長跑比賽，前面幾圈看不出來，後來成績慢慢拉開差距，「原以為中國控制良好，世界也會同步控制」，例如新加坡、日本以及韓國等東亞國家，沒想到歐洲各國突然出現許多確診病例，「如果義大利和伊朗的疫情繼續向縱深演化，那麼新冠（肺炎）的跨年度疫情風險就會越來越大。」

張文宏指出，為了控管輸入性的巨大風險，中國衛健委已經通知加強各地醫院感染科的建設，包括隔離觀察病房、臨床微生物檢測等等，相信一定能夠成功撐過下一波挑戰，「只不過可能短期內不會結束戰役。」

▼張文宏認為疫情不可能在今年夏天結束。（圖／翻攝自微博／人民日報）