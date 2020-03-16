釣完魚回家遇死劫　男遭疑闖紅燈轎車撞飛近百米...爆頭亡

▲蕭男遭轎車高速撞上，連人帶車噴飛近100公尺。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市士林區16日凌晨近3時許，一名男子與朋友深夜釣完魚，在騎車返家途中，從基河路左轉出來要接承德路時，遭到一輛疑似闖紅燈的轎車攔腰撞上，男子連人帶車被撞飛，當場滿臉是血一度失去生命跡象，機車更是噴飛到近100公尺外的路面。警消獲報到場將傷者送醫，經急救後仍因傷重不治。警方已對轎車駕駛酒測排除其酒駕肇事，將進一步釐清事故原因及肇事細節。

▲肇事駕駛坐在警車上不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蕭姓男子（67歲）晚間與友人在基隆河水域釣魚，結束後彼此分騎2部機車返家，在準備從基河路左轉接承德路五段時，遭到馬姓男子（29歲）開著白色轎車，從承德路由北往南高速撞上，巨大的撞擊力把蕭男撞飛約50公尺，機車則噴飛到近100公尺的路面，機車上所載的釣具散落一地，而轎車的保險桿也因猛烈撞擊掉落，車頭擋風玻璃碎裂，鈑金嚴重變形。

▲地面上散落車體碎片及釣具。（圖／記者游宗樺攝）

傷者友人表示，當時與蕭男釣完魚準備回家，在事發路口號誌轉為綠燈時還特地多等幾秒才起步，沒想到前方的蕭男才剛左轉，就被急駛而來的轎車撞上，速度之快根本沒有煞車，還好自己與前車保持距離才平安無事，痛批肇事駕駛的開車方式太誇張。

▲男子倒臥血泊中，地面還遺留傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場後發現蕭男頭部重創，一動也不動躺在地面血泊，於是立即為他施行CPR，並緊急送往新光醫院急救，在最後仍因傷重宣告不治。由於地面散落車體碎片及雜物，警方第一時間將該路段封閉並進行交管，僅留一線道供車輛通行，並由鑑識人員到場採證，經酒測已排除馬男酒駕，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。

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