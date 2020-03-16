　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

釣完魚回家遇死劫　男遭疑闖紅燈轎車撞飛近百米...爆頭亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼蕭男遭轎車高速撞上，連人帶車噴飛近100公尺。（圖／記者游宗樺攝）

▲蕭男遭轎車高速撞上，連人帶車噴飛近100公尺。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導
台北市士林區16日凌晨近3時許，一名男子與朋友深夜釣完魚，在騎車返家途中，從基河路左轉出來要接承德路時，遭到一輛疑似闖紅燈的轎車攔腰撞上，男子連人帶車被撞飛，當場滿臉是血一度失去生命跡象，機車更是噴飛到近100公尺外的路面。警消獲報到場將傷者送醫，經急救後仍因傷重不治。警方已對轎車駕駛酒測排除其酒駕肇事，將進一步釐清事故原因及肇事細節。

▲▼蕭男遭轎車高速撞上，連人帶車噴飛近100公尺。（圖／記者游宗樺攝）

▲肇事駕駛坐在警車上不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，蕭姓男子（67歲）晚間與友人在基隆河水域釣魚，結束後彼此分騎2部機車返家，在準備從基河路左轉接承德路五段時，遭到馬姓男子（29歲）開著白色轎車，從承德路由北往南高速撞上，巨大的撞擊力把蕭男撞飛約50公尺，機車則噴飛到近100公尺的路面，機車上所載的釣具散落一地，而轎車的保險桿也因猛烈撞擊掉落，車頭擋風玻璃碎裂，鈑金嚴重變形。

▲▼蕭男遭轎車高速撞上，連人帶車噴飛近100公尺。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼蕭男遭轎車高速撞上，連人帶車噴飛近100公尺。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼蕭男遭轎車高速撞上，連人帶車噴飛近100公尺。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面上散落車體碎片及釣具。（圖／記者游宗樺攝）

傷者友人表示，當時與蕭男釣完魚準備回家，在事發路口號誌轉為綠燈時還特地多等幾秒才起步，沒想到前方的蕭男才剛左轉，就被急駛而來的轎車撞上，速度之快根本沒有煞車，還好自己與前車保持距離才平安無事，痛批肇事駕駛的開車方式太誇張。

▲▼蕭男遭轎車高速撞上，連人帶車噴飛近100公尺。（圖／記者游宗樺攝）

▲男子倒臥血泊中，地面還遺留傷者血跡。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場後發現蕭男頭部重創，一動也不動躺在地面血泊，於是立即為他施行CPR，並緊急送往新光醫院急救，在最後仍因傷重宣告不治。由於地面散落車體碎片及雜物，警方第一時間將該路段封閉並進行交管，僅留一線道供車輛通行，並由鑑識人員到場採證，經酒測已排除馬男酒駕，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
全英賽／戴資穎粉碎陳雨菲連霸夢　本季首冠到手將重返世界球后
北部高中生希臘感染　首例「全班停課14天」！學校緊急大消毒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

釣完魚回家遇死劫　男遭疑闖紅燈轎車撞飛近百米...爆頭亡

「傷害致死＆殺人罪」最大差別曝！葉毓蘭爆氣：殺人冷靜又冷血、汙名化精障者

台南住宅火警　2人嗆傷1人30％燒燙傷昏迷

新店直播主殺人「老母崩潰」　哭喊「心裡在淌血」：想到靈堂上香

香港回台南「居家檢疫陳男」趴趴走…手機定位竟在高雄！下場慘了

土風舞跳到翻臉！狂嗆舞友「共匪」再譏貪汙　健康會大媽下場曝

新店直播主捅死人！認了有精神障礙　辯護律師：這是傷害致死，不是殺人

蜂群大舉「進攻」警察局！　免驚啦...原來是跟著蜂王找新家

「假檢警詐騙集團」車手頭從日本返台　檢啟動「防疫偵查庭」

快訊／北市大安區「民宅4樓起火」！濃烈黑煙狂竄　鄰居暖心搬運長者逃脫

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

新店男子「晚餐喬不攏」跟老婆吵架 下秒持刀捅死騎士...法院裁定收押！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

3歲兒想跟馬麻結婚不要其他女生　哭鬧1分鐘「竟為了戒指」媽傻眼

釣完魚回家遇死劫　男遭疑闖紅燈轎車撞飛近百米...爆頭亡

「傷害致死＆殺人罪」最大差別曝！葉毓蘭爆氣：殺人冷靜又冷血、汙名化精障者

台南住宅火警　2人嗆傷1人30％燒燙傷昏迷

新店直播主殺人「老母崩潰」　哭喊「心裡在淌血」：想到靈堂上香

香港回台南「居家檢疫陳男」趴趴走…手機定位竟在高雄！下場慘了

土風舞跳到翻臉！狂嗆舞友「共匪」再譏貪汙　健康會大媽下場曝

新店直播主捅死人！認了有精神障礙　辯護律師：這是傷害致死，不是殺人

蜂群大舉「進攻」警察局！　免驚啦...原來是跟著蜂王找新家

「假檢警詐騙集團」車手頭從日本返台　檢啟動「防疫偵查庭」

快訊／北市大安區「民宅4樓起火」！濃烈黑煙狂竄　鄰居暖心搬運長者逃脫

烏茲別克首例確診「法國返回中鏢」　哈薩克禁止出入境

快訊／新冠肺炎大流行！　紐約市宣布關閉公立學校

快訊／聯準會宣布降息至0─0.25％！　啟動7000億美元量寬措施

舊金山人：美國防疫沒有台灣一半好　慢半拍「檢驗化學劑缺貨」

「京站小碧潭」4大必逛亮點揭曉！近50家餐飲品牌進駐，還有手作烘焙坊

釣完魚回家遇死劫　男遭疑闖紅燈轎車撞飛近百米...爆頭亡

台南23歲男抓到了！檢疫第3天偷跑　竟為了到高雄「遶境扛轎」

全英賽／戴資穎第3冠、周天成亞軍創歷史　日男雙6連勝世界第一

裝攝影機偷拍動物過橋　大貓走到一半手癢…直接在橋上開抓抓

縱放比特犬追殺浪貓　害牠下巴碎裂…永遠吐舌扮鬼臉

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

社會熱門新聞

新店直播主捅死人　辯護律師說話

直播主殺人「母崩潰」　想到靈堂上香

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

傷害致死＆殺人罪差別曝　葉毓蘭怒了

台南男子居家檢疫趴趴走依法裁罰

台11線女駕駛「撞上2頭牛」腦出血命危

即／「小鄭容和」街頭刺殺騎士！廢死聯盟回應了

兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信是我兒

台南市東區火警3人嗆燒傷送醫

南港嬤「逼藥師下跪」！觸《醫療法》下場曝

新店男捅死路人　臉書、IG突然關閉

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

新店隨機殺人犯看守所首日好吃好睡　舍友也是同行

苗栗單車手　撞遊覽車遭輾斃

更多熱門

相關新聞

草莓攤商與警爆衝突　控被打成渾身是傷

草莓攤商與警爆衝突　控被打成渾身是傷

取締闖紅燈，竟演變成員警被控動用私刑！一名販賣草莓的胡姓男子，3日因闖紅燈被警方攔查，但他認為警方態度不好，用台語罵人，引發警方不滿，被以侮辱公署、妨害公務帶回偵辦，胡男指控過程中員警對他又踹又打，還打翻他的草莓，導致他全身是傷，無法工作。最後員警被及依傷害罪嫌移送偵辦。

婦狂飆闖紅燈　警反鳴笛助開道原因曝

婦狂飆闖紅燈　警反鳴笛助開道原因曝

高雄男闖紅燈心虛！2警「前後包抄」壓制逮人

高雄男闖紅燈心虛！2警「前後包抄」壓制逮人

奧迪男酒駕嗆：18萬我繳得起　警加射2箭開罰

奧迪男酒駕嗆：18萬我繳得起　警加射2箭開罰

闖紅燈被攔停…宜蘭男不爽嗆：有喝酒　再罵臭警察仔

闖紅燈被攔停…宜蘭男不爽嗆：有喝酒　再罵臭警察仔

關鍵字：

闖紅燈士林釣魚

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

機票很便宜！回來確診全公司GG了

新店直播主捅死人　辯護律師說話

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

吃屎哥被3男綁深山！慘遭鋁棒凌辱21分鐘

9℃→25℃神速變天！下波鋒面雨3天

網紅吃屎哥挨K　竟是自導自演送辦

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

北部男高中生感染　首例全班停課

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

新店隨機殺人供稱「有精神問題」　謝祖武怒：法官你們怎麼看？

戴資穎本季首冠到手將重返世界球后

出國玩確診害同事遭隔離　指揮中心說話

直播主殺人「母崩潰」　想到靈堂上香

納豆超強撩妹術曝光「約會3天後追到手」

嫌行車畫面曝光！妻哭喊：王秉X你幹什麼

更多

最夯影音

更多
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...
當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面