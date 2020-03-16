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取代OH-58戰蒐直升機　波音發佈「未來攻擊偵察直升機」模型

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實習記者周茹焮／綜合報導

美國波音在2月底所發佈的「預告片」，終於在3月3日正式公佈「未來攻擊偵察直昇機」（FARA）的設計模型。同時，波音公司也表示未來有加入美國陸軍的計劃，FARA這項設計是為了替補已退休的OH-58奇奧瓦偵查直昇機（OH-58D Kiowa Warrior）的空位。

新的波音目前暫無名字，暫以波音FARA為代名。它是一架複合式的六槳葉直昇機，外型呈梭子體，單引擎就可驅動的動力、敏捷性以及速度遠遠超越典型的直昇機；串聯座椅和模塊化的最新技術提供寬闊的視野以及自駕功能，改善過於複雜的傳統直昇機內部操作系統以及維護，讓直昇機可持久耐用。

美國陸軍是在2018年6月發佈「未來攻擊偵察直昇機」（Future Attack Reconnaissance Aircraft,FARA）項目意向，2019年4月時向AVX和L3團隊、貝爾、波音、卡雷姆和塞考斯基等五個團隊授予價值1500萬的第一階段候選設計合同。預定在2023年遴選出至少兩個原型設計，之後準備用以取代貝爾研發的OH-58奇歐瓦（Kiowa）戰蒐直升機。

根據設計概念，波音FARA結合最新的成熟與製造技術，降低在戰場上的風險與成本，同時也為陸軍提供靈敏且擁有全面及有目的導向的系統，滿足陸軍面臨挑戰之需求。FARA的設計著重於未來的戰鬥，隨時為美軍提供最可靠的攻擊偵察直昇機。

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