美突擊艦「帶F35衝南海」演練　陸國防部：美國是麻煩製造者

▲美國太平洋艦隊的美利堅號兩棲突擊艦（USS America）。（圖／翻攝自美國太平洋艦隊）。

實習記者任珈萱／綜合報導

美國太平洋艦隊於今（14日）在臉書專頁發布一則消息表示，美國海軍兩棲突擊艦美利堅號（America-class amphibious assault ship）和吉福茲號近岸戰鬥艦（USS Gabrielle Giffords）在周五（13日）已航行南海；陸媒也指出美利堅號起降F-35。

美國太平洋艦隊在臉書上po文表示，兩艘軍艦共同航行南海，目的是為了強化盟友與合作的協調性，也是為了要捍衛印度太平洋做準備。而大陸對美艦的到來不敢大意；監控時，也發現美利堅號有起降F-35。

陸媒《環球時報》也指出，陸國防部新聞發言人任國強大校表示，「事實一再證明，美方是國際法和國際規則的破壞者，是南海和平穩定的攪局者，是雙方一線官兵生命安全的危害者，是中美兩國兩軍關係的麻煩製造者；中國軍隊將一如既往，採取一切必要措施，捍衛國家主權安全，捍衛南海和平穩定。」

美利堅級兩棲突擊艦是一個由美國海軍所操作的45,000噸排水量兩棲突擊艦艦級，屬直昇機登陸突擊艦類別，主要作為兩棲登陸作戰中空中支援武力的投射平台；F-35閃電II式是生產的單座單發動機三軍通用多用途戰機，勞斯萊斯股份有限公司參與了引擎設計，是遠、近距離空對空戰鬥能力僅次於F-22的戰鬥機種。

▼美利堅號兩棲突擊艦（USS America）。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）