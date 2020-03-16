日本為「離島防禦」　部署2項「高超音速武器」難被攔截

▲2項高超音速導彈上武裝的彈頭，其中「多重爆炸成形穿透」彈頭能在幾百公尺的位置穿透裝甲（圖／日本防衛裝備廳）



實習記者簡立宇／綜合報導

日本將部署兩項「高超音速武器」，分別是「高超音速巡弋飛彈」（Hypersonic Cruise Missile,HCM）以及「超高速滑翔彈」（Hyper-Velocity Gliding Projectile,HVGP）。早在2018年就有消息指出，日本正研發超高速滑翔彈以保衛有主權糾紛的離島。

根據《詹氏防務周刊》（Jane's Defence Weekly）報導，日本的防衛裝備廳（ALTA）計畫在這兩項武器上武裝「海上剋星」（Sea Buster）縱列彈頭以及「多重爆炸成形穿透」（multiple explosively formed penetrator,MEFP）彈頭，並希望能在2030年代初期讓兩項武器服役。

高超音速巡弋飛彈的飛行設計，讓它比傳統飛彈的速度更快；而超高速滑翔彈能在非常高的空中分離，並以超音速向目標攻擊，極高的飛行速度極難被攔截。



▼日本以「防禦島嶼」為名，部署兩項高超音速武器。（圖／日本防衛裝備廳）

根據防衛裝備廳發布的文件，這些彈頭被設計用來「攻擊環日本海域島嶼附近的戰艦與戰車」，明確表示日本將加強控制中國東海上的島嶼。「多重爆炸成形穿透彈」被設計來摧毀來襲的彈頭，形狀和速度可以透過裝藥結構設計來控制，能在幾百公尺的位置穿透裝甲。

「海上剋星」特別針對敵人的船隻，例如戰艦。這款彈頭攜帶高爆穿甲彈（armour-piercing high-explosive shells）以及信管（nose fuze），並且備有成形裝藥（ shaped charges）技術，可以在距離目標一定距離時，裝藥引爆，使得壓力能集中一點以穿透裝甲。

另外，防衛裝備廳曾多次展示研製中的「高速滑翔彈飛行器」，它和俄羅斯的「先鋒飛彈」有類似的滑翔飛行模式，能用5倍音速以上的速度飛行。日本以「離島防禦」為由，加入中美俄的高超音速武器製造行列中。外界預測，以日本的研究累績，未來有能力研製更大型、高速且射程遠的高超音速滑翔彈。