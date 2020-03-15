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新店直播主殺人「老母崩潰」　哭喊「心裡在淌血」：想到靈堂上香

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▲▼新店男持刀隨機殺人！與太太吵架下車宣洩怒氣　無辜路人背部噴血死。。（圖／翻攝臉書）

▲新店男持刀隨機殺人，媽媽崩潰了。（圖／翻攝臉書）

記者柯振中／綜合報導

23歲的王姓直播主13日與妻子爭吵，持刀捅死無辜路人，引起社會熱議。對此，犯下凶殺案男子的母親感到相當自責，悲痛出面說明，希望能到死者的靈堂上香，向死者家屬道歉。

王男戶籍地位在台北市北投區，與妻子結婚後，搬往台北市內湖區租屋，當天晚上正是與妻子前往新店採買日常用品。不過，買完東西後，王男與妻子因為「晚餐要去哪吃」發生口角，導致他情緒激動，抽出藏在駕駛座下方的生魚片刀，下車隨機砍人。

下車後，王男看見臨停在超商前方的林男，鎖定了目標，往對方的背後走去，接著突然跨出大步，猛力朝林男背後捅入，導致林男痛到跌坐在地，王男也因此被慣性牽引，趴在林男的機車上。

▼王男犯案後還若無其事地叼著菸離開。（圖／記者陳雕文攝）

▲新店砍人案，兇手移送北檢。（圖／記者陳雕文攝）

犯案後，王男從林男的背後抽出生魚片刀，若無其事地叼著菸、漫步走回車上，留下脫帽哀號的林男，開車離開現場。王男的妻子看見丈夫犯案，崩潰在車上吼叫，直到丈夫上車後，才打電話報警。

王男落網後供稱，他從國中開始患有「心理解離、精神分裂」等症狀，若情緒失控，可能會殺人，也可能殺完人再自殺。檢方調查後，向法院申請羈押獲准，將王男收押。

對於這起案件，王男老家的鄰居感到不可置信，因為王男平日看起來相當乖巧，怎麼可能持刀砍人。王男的母親也相當悲痛，不敢相信事實，說「內心在滴血」，希望能到靈堂上香，向死者家屬道歉，「可是他們（家屬）同意嗎？」

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▼新店男持刀隨機殺人，媽媽想向死者家屬道歉。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼新店男持刀隨機殺人！與太太吵架下車宣洩怒氣　無辜路人背部噴血死。（圖／翻攝爆料公社）

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