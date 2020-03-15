限時不限量！小英勝選黑色飛行外套19日中午開搶

▲小英勝選黑色飛行外套19日開放搶購，郭昱晴示範穿搭。（圖／勇敢台灣提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文於勝選當天穿的黑色飛行外套，終於要開賣啦！「勇敢台灣」品牌取得蔡英文連任競選辦公室授權，飛行外套將於3月19日開始預購，同時也推出紀念T-shirt、飛行吊牌臂章組合。

「勇敢台灣」邀請前小英競選辦公室發言人廖泰翔、連翊婷，還有《麻辣鮮師》演員「萬老師」、郭昱晴擔任代言人，拍攝多張宣傳照。

▼小英勝選黑色飛行外套19日開放搶購。（圖／勇敢台灣提供）



「BT飛行外套」是100%台灣製造的飛行機能外套，從加工紗、織布、染色、製作、成衣皆由台灣廠商製作。以勝選外套為設計原型，保留左胸前「2020」字樣，意味關鍵一年有你參與其中；手臂上的「台灣要贏」的臂章，改為可替換式；手肘處「Let’s win」刺繡，宣告台灣會一直贏下去。與競選時期外套版本較大的不同是，背後使用「brave Taiwan」字樣，展現台灣人勇敢無懼的精神。

▲▼小英勝選黑色飛行外套19日開放搶購。（圖／勇敢台灣提供）



▲小英勝選黑色飛行外套19日開放搶購。（圖／勇敢台灣提供）



另外還有兩款「bT 經典T恤」一共有黑白兩款顏色，T恤胸前除了有護國神山-玉山坐鎮，背後更印製「勇敢的台灣人」，衣服的「領標」及「織標」也都印上「勇敢台灣」及「brave Taiwan」，穿上它感受到台灣囡仔的驕傲。

勇敢台灣設計團隊指出，官網將在3月18日上線，3月19日中午12時到3月26日中午12時開放預購，限時不限量，所有產品同步開賣。

▲▼bT 經典T恤。（圖／勇敢台灣提供）