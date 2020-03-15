第二架包機返台「兩岸關係有轉機？」　中評社：需要綠營停止反中操作

▲雙邊溝通協商，一個月後，武漢第二架包機順利返台。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

記者任以芳／綜合報導

等待一個多月，湖北第二批包機順利回到台灣，外界解讀這是兩岸關係稍微好轉的訊號嗎？根據中評社報導指出，淡江大學大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山表示，「兩岸關係僵持下，第二批包機能夠完成，是雙方各退一步的結果，也是好的開始，希望接下來第三批包機更順利，讓兩岸關係緩和有一個契機。」

▲淡江大學大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問趙春山接受中評社專訪。（圖／中評社）

趙春山接受中評社訪問時，舉例當年台灣開放大陸探親，蔣經國是採取三不政策「不接觸、不談判、不妥協」，基於人道開放探親，不能否認因為這個措施，讓兩岸從對抗走向互動，進而開放大陸探親，造成兩岸關係重大的變化，兩岸關係因此緩和「過去可以，現在也可以」，這次包機可以成為兩岸關係緩和的一個契機。

日前，針對大陸疫情，基於人道考量之下，蔡英文曾表示，行有餘力之處，願意提供必要協助，「疫情沒有國界，防疫不分藍綠，要先自助、才能助人。」對此，趙春山也分析，蔡英文至今沒有口出惡言，就是希望第二任任期內可以緩和兩岸關係。

▲中評社指出，蔡英文勝選後對大陸沒有口出惡言，但綠營不段加溫反中操作。（圖／記者湯興漢攝）

中評社文章也指出， 「蔡英文勝選後涉及兩岸關係的談話，沒有口出惡言，也能夠理解趙春山所言，蔡的若干善意或透露出的某些積極訊號，希望第二任任期內可以緩和兩岸關係。」

不過，近年綠營不斷加溫反中操作，中評社也表示，這現象沒有在蔡勝選後有所降溫，趁疫情的蔓延不斷加溫，讓兩岸關係氛圍不斷惡化。「前述第二批包機的曲折完成，能否給兩岸關係的發展某些正面啟示，或成為兩岸關係緩和的契機，有待觀察。」

中評社認為，第二批滯留武漢的部分台商和家屬，幾經波折回到台灣，是兩岸共同努力的結果，希望是一個好的開始，讓第三批包機能夠更加順利。接下來還有更多的務實互動，樂見任何有助緩和及改善兩岸關係的訊號言行或努力。目前這方面的訊號弱、阻力大、氛圍差，兩岸關係依然相當嚴峻複雜，需要更多的務實互動來累積互信，也需要「綠營停止反中操作，減緩兩岸民粹對抗。」