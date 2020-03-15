嚴懲散佈不實疫情資訊　台南市衛生局函送17件調查偵辦

▲台南市衛生局為嚴厲打擊假消息，主動函送台南市警察局、刑警大隊調查，目前總計已移送17件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心公布南部新增一例為第47案確診武漢肺炎（COVID-19）病例，隨即網路社群媒體討論聲浪不斷，2月起台南市衛生局為嚴厲打擊假消息，持續關注臉書、PTT、推特等網路平台，如有嚴重不實資訊，蒐集相關證據後，主動函送台南市警察局、刑警大隊調查，目前總計已移送17件。

台南市衛生局指出，請民眾勿於社群網路平台或通訊軟體傳播相關訊息，以免觸法。衛生局會主動蒐集資料，如判定為流行疫情之謠言或不實訊息與新聞，將依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，函送台南市政府警察局及刑事警察大隊偵辦。

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台南市衛生局為嚴厲打擊假消息，持續關注臉書(個人、粉絲團、社團)、PTT、推特等網路平台，如有嚴重不實資訊，蒐集相關證據後主動函送，目前總計已移送17件。

黃偉哲市長戮力公共衛生政策，提醒市民如有確診病例，中央疫情指揮中心和市府團隊一定會將疫調及防治措施做到滴水不漏，請民眾以平常心看待，只要用肥皂勤洗手，必要時戴口罩；公共場合注意定時用500ppm漂白水清潔消毒，相信有大家的努力，台灣一定能安然度過這次全球性的疫情。

衛生局強調，有關第五類法定傳染病相關疫情資訊，由中央流行疫情指揮中心統一發佈，散佈「流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣3百萬元以下罰金，請民眾不要以身試法。

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