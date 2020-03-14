外籍移工相約開趴　音樂聲擾人警上門盤查赫見4人吸毒

▲桃園市警局桃園分局13日晚間接獲報案，中山路某民宅音樂聲擾人，員警上門後驚見3男1女外籍移工開毒趴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局桃園分局13日晚間接獲報案，中山路某出租民宅音樂聲擾人，景福派出所員警派員走訪，阮姓移工發現員警上門嚇了一跳趕緊關門，員警表明身分後才慢吞吞開門，員警看出房內3男1女的越南籍移工神色慌張，在桌腳與衣櫃處查出安毒與吸食器等證物，4人才坦承因他鄉遇故知相約開趴吸毒助興，警方偵訊後將4人依違反毒品防制條例移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局桃園分局13日晚間接獲報案，員警在民宅衣櫃查出安毒與吸食器等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，13日晚間9時許，景福派出所接獲民眾檢舉中山路某民宅音樂聲太吵派員到場了解狀況，員警敲門表明身分後，24歲的越南籍阮姓移工發現是警察上門立即關門，員警再度敲門後，才慢吞吞開門。

員警進入屋內聞到疑似安毒異味，房內另有25歲陳姓女子、27歲梁姓男子與另一名20歲阮姓男子共4人神色緊張，其中20歲的阮男已被雇主通報為行蹤不明逃逸移工，員警發現桌脚旁有一組安毒吸食器，衣櫃內還有安非他命9小包，合計6.1公克。

4人在偵訊時透過翻譯坦承吸毒，表示由越南來台灣工作或依親，在台灣遇到越南同鄉感覺很親切所以相約聚會，準備毒品助興，沒想到因為音樂聲太大被檢舉，警察上門盤查時太緊張露餡，全案依違反毒品管制條例將4人移送桃檢偵辦。

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