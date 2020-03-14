　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

藉重專業異業結盟　東海岸2處環教場域委託荒野協會經營

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲夜訪小野柳遊程去年有近14,000人次參與。（圖／東管處提供，下同）

成功鎮漁港附近的「成功海洋環境教室」，東管處希望融入更多生態及環境保護元素，成為海洋的學習地點。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處為提昇環境教育服務量能，日前將「小野柳自然教室」及「成功海洋環境教室」委託荒野保護協會台東分會經營，借重其專長藉由公部門與環保團體的異業結盟，推出更多吸引遊客的環境教育遊程及課程，期望能在觀光旅遊與環境保護的兩大方向，創造雙贏。   

東管處「小野柳自然教室」，已取得環保署環境教育場域認證，並於2019年通過環保署評鑑。目前除了日間的大地的雕塑家、來看環保小尖兵~寄居蟹及DIY活動等環境教育課程外，近年來每年5~10月辦理夜訪小野柳遊程，以觀星及夜間生態觀察為主軸，受到許多外地遊客及在地民眾的青睞，去年就有近14,000人次參與夜訪小野柳遊程，更訓練出一批優秀的解說老師，而考量環境負荷，每年11月到隔年4月是小野柳夜間生態休息的時間。

▲夜訪小野柳遊程去年有近14,000人次參與。（圖／東管處提供，下同）  

夜訪小野柳遊程去年有近14,000人次參與。

而位於成功鎮漁港附近的「成功海洋環境教室」，常年有靜態及動態展示與導覽解說，近年來漁港逐漸轉型，東管處希望融入更多生態及環境保護元素，成為海洋的學習地點、發揮更大的環境教育功能。

荒野保護協會台東分會分會長楊繡鳳表示，經營這兩個場域是台東分會今年的挑戰，經營內容包含課程及解說業務、網頁更新、行銷推廣等項目，並且培訓環境教育專業知能，研發環境教育教案及教材等，希望能深耕台東，讓這兩個地方成為東管處環境教育基地以及協助行銷東海岸觀光旅遊。

ET快訊
歐陽靖懷孕5個月了！　宣布和日本男友登記結婚
西班牙一日新增2086例確診新冠肺炎！　累計衝破5000人感
隨機砍人畫面曝！新店男跟老婆大吵　下秒捅死路人發洩
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

口罩實名制2.0 網路預購上路　2種方式在家輕鬆購

藉重專業異業結盟　東海岸2處環教場域委託荒野協會經營

疫情「陸砂」停止入台　北水局：水庫清淤量半年內要倍增

桃園煉油廠搬遷再等16年？　「內壢之心計畫」暫緩！

桃園憲光咖啡日慢聊故事　還有覓尋眷味小食譜

舉碑文證「台灣不屬中國」遭蔡正元怒轟　李啟維：3點回應所言屬實

ARIEL II豪華遊艇大拍賣！　行政執行署台南分署等您來

桃園318就業徵才24家廠商釋出900職缺　最高薪100K

青年異地紮根　跨域就業津貼實在超有感！

桃園346處關懷據點疫期暫停服務　長者外展服務持續

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

新冠肺炎全球大流行！　譚德塞：為各國不作為感到擔憂

口罩實名制2.0 網路預購上路　2種方式在家輕鬆購

藉重專業異業結盟　東海岸2處環教場域委託荒野協會經營

疫情「陸砂」停止入台　北水局：水庫清淤量半年內要倍增

桃園煉油廠搬遷再等16年？　「內壢之心計畫」暫緩！

桃園憲光咖啡日慢聊故事　還有覓尋眷味小食譜

舉碑文證「台灣不屬中國」遭蔡正元怒轟　李啟維：3點回應所言屬實

ARIEL II豪華遊艇大拍賣！　行政執行署台南分署等您來

桃園318就業徵才24家廠商釋出900職缺　最高薪100K

青年異地紮根　跨域就業津貼實在超有感！

桃園346處關懷據點疫期暫停服務　長者外展服務持續

防疫升級！國防部禁止官兵出國　做「最壞打算」確保國軍戰力完整

牽手漫步夜櫻下、光雕河！精選「北部3處免費夜間約會地」

Lisa夢幻彩色毛衣粉絲狂敲碗　Jennie也愛的紮染風是這牌

春訓熱身賽取消　陳偉殷：天晴了再繼續努力

犯案前才買刀！新店男IG亮刀：品牌迷思　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

飛天胖虎展善心　威廉森付鵜鶘主場員工停賽1個月薪資

不斷更新／捷克宣布所有商店停業！紐西蘭取消「基督城槍擊案」周年紀念活動

新店隨機殺人嫌自稱「小鄭容和」…手臂滿是自殘刀疤！得知路人慘死冷回：喔

山友爬山抗疫顧健康！　投保登山險也有賠緊急救援費用

小三通暫停觀光業急凍！金門機場碼頭不見遊客　街頭冷清業者叫苦連天

新竹市鬧區小貨車併排　女騎士出巷口被撞「下半身在機車、上半身分離」

地方熱門新聞

「台灣不屬中國」李啟維3論點所言屬實

「陸砂」停止入台　水庫清淤量要倍增

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

憲光咖啡日慢聊故事　尋眷味小食譜

雙手噴酒精　她沒乾就揉眼…角膜缺損

藍議員要砸錢做口罩：不然叫苗栗國幹嘛

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

快訊／台中送肉粽跨「3區」！議員證實：真的

苗栗「3打1霸凌」國中妹！網肉搜　議員說話了

口罩在家輕鬆購　實名制2.0 網路預購上路

桃園捷運地下段施工　桃警增派人力疏導

ARIEL II豪華遊艇大拍賣！

桃園就業徵才釋出900職缺　最高薪100K

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

更多熱門

相關新聞

秒賺800元！對講機消音　水電師傅：拆除炸彈的專業

秒賺800元！對講機消音　水電師傅：拆除炸彈的專業

水電師傅跑一趟多少錢合理？台北市一名上班族在臉書社團《房東房客》po文，說自己因為常被按門鈴推銷，受不了打擾，請水電師傅跑一趟，讓門鈴對講機靜音，但是可以從樓上電動開門，他原本以為這是複雜工程，沒想到水電師傅到場後，一秒鐘剪斷電線，工程就結束了，秒賺800元！

抓該邊遭控猥褻！男稱：我有股癬…獲判無罪

抓該邊遭控猥褻！男稱：我有股癬…獲判無罪

潛海底近距觀察！大章魚反擊畫面曝

潛海底近距觀察！大章魚反擊畫面曝

欖蠵龜安平沙灘岸上吐血死亡

欖蠵龜安平沙灘岸上吐血死亡

周報撤稿代價：6萬元　發行人遭控恐嚇取財

周報撤稿代價：6萬元　發行人遭控恐嚇取財

關鍵字：

專業異業結盟東海岸環教荒野經營小野柳教室海洋

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

美媒：川普將宣布進入緊急狀態

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

新竹女騎士切車遭撞「下半身還在機車上」

羅志祥、周揚青爆「分手原因曝光」！她怒PO自白文

「韓國金針菇」釀4死36病！美國公開致命真相

快訊／川普：全國進入「國家緊急狀態」

口罩實名3.0？陳時中擬推家戶團購

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面