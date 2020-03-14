藉重專業異業結盟　東海岸2處環教場域委託荒野協會經營

▲成功鎮漁港附近的「成功海洋環境教室」，東管處希望融入更多生態及環境保護元素，成為海洋的學習地點。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處為提昇環境教育服務量能，日前將「小野柳自然教室」及「成功海洋環境教室」委託荒野保護協會台東分會經營，借重其專長藉由公部門與環保團體的異業結盟，推出更多吸引遊客的環境教育遊程及課程，期望能在觀光旅遊與環境保護的兩大方向，創造雙贏。

東管處「小野柳自然教室」，已取得環保署環境教育場域認證，並於2019年通過環保署評鑑。目前除了日間的大地的雕塑家、來看環保小尖兵~寄居蟹及DIY活動等環境教育課程外，近年來每年5~10月辦理夜訪小野柳遊程，以觀星及夜間生態觀察為主軸，受到許多外地遊客及在地民眾的青睞，去年就有近14,000人次參與夜訪小野柳遊程，更訓練出一批優秀的解說老師，而考量環境負荷，每年11月到隔年4月是小野柳夜間生態休息的時間。

▲夜訪小野柳遊程去年有近14,000人次參與。

而位於成功鎮漁港附近的「成功海洋環境教室」，常年有靜態及動態展示與導覽解說，近年來漁港逐漸轉型，東管處希望融入更多生態及環境保護元素，成為海洋的學習地點、發揮更大的環境教育功能。

荒野保護協會台東分會分會長楊繡鳳表示，經營這兩個場域是台東分會今年的挑戰，經營內容包含課程及解說業務、網頁更新、行銷推廣等項目，並且培訓環境教育專業知能，研發環境教育教案及教材等，希望能深耕台東，讓這兩個地方成為東管處環境教育基地以及協助行銷東海岸觀光旅遊。