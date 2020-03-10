1期水稻險每公頃最多自付575元　中央地方「補助90%保費」只到3/31　

▲農糧署表示，農友投保加地方補助最高可達100％保障。（圖／農糧署提供）



記者許展溢／台北報導

為提高農友從事稻作生產保障，農糧署今（10日）表示，106年第2期作起與富邦產險合作推「水稻區域收穫保險」商品，今年第1期作受理時間只到3月31日。農友只要自付10%保險費，每公頃自付額最高575元，中央提供50%保費補助，農友可獲至少60%理賠金額，再加上地方政府提供保費補助最高40%，甚至可達100%。

農糧署表示，水稻保險是依投保期作之全鄉鎮平均收穫量與保證收穫量（即投保鄉鎮近5年平均每公頃稻米生產量與保單產量保證程度之乘積，第1期作保障程度為90%，第2期作為80%）之差額，供作計算理賠金額之依據，資料來源採農委會歷史產量統計數據及當期作坪割產量數據計算，無需個別查勘評估，可減少災害認定之爭議。另外，對於妥適良善田間管理並自主採取避險防災措施之農友，即便自身投保農田並無災損，仍可按全鄉鎮災損情形依保險內容獲得理賠。

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▲農糧署指出，農友只要自付10%保險費，中央則提供50%保險費補助。（圖／農糧署提供）



農糧署表示，開辦以來至今，從106年第1期作投保面積為7,717公頃，108年第1期作則增加至17,105公頃，投保面積成長2倍以上；水稻保險對於產量減少地區，已實質發揮轉嫁種植風險之效益。108年第1期作計有32個投保鄉鎮達理賠門檻，面積合計5,903公頃，該等鄉鎮投保農友獲得理賠金額，依產量減少程度不同，介於每公頃1千多元（台東縣延平鄉）至3萬多元（台南市新化區）。

農糧署說明，今年第1期作的保障程度為90%（即保證收穫量為近5年平均產量之90%），各縣市保險費率介於2.44~6.51%，富邦以近5年（104-108年）同期作各鄉鎮稻作單位面積產量估算，各鄉鎮每公頃全額保險費介於1,643元（屏東縣三地門鄉）至5,749元（苗栗縣公館鄉）間，農友只要自付10%保險費，即每公頃自付額約163~575元之間（每分地最高不超過58元），中央即提供50%保險費補助，農友可獲得至少60%理賠金額，再加上地方政府提供保險費補助最高為40%，甚至可達100%之保障。今年第1期作水稻保險商品受理時限至3月31日，請農友把握投保受理時限。