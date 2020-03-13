台灣確診數國際排名第39　60國家代表、駐台使節高度肯定

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾、蔣婕妤／台北報導

外交部長吳釗燮13日上午邀請衛生福利部長陳時中，舉行「我國防疫現況簡報會」，向駐台使節及代表說明防疫工作。外交部指出，台灣鄰近中國大陸，確診數在國際排名約第39名，顯示台灣防疫工作成效顯著，現場近60個國家及國際組織的駐台使節、代表及官員對我國抗疫成果表達高度肯定。

外交部指出，衛福部陳部長在會中向各國駐台使節說明我國於去年12月17日中國武漢出現重症患者後，12月31日就啟動我國人員的登機檢疫措施，今年1月2日成立應變指揮中心，1月20日成立三級指揮中心、1月23日再升級為二級，截至3月12日止，我國累計檢驗15,413例，共49起確診病例（13日下午宣布共50例）。

外交部說明，其中本土26 例（包含1例死亡）、境外移入23例，經三次採檢均為陰性的出院者20例，我國在地理位置上鄰近中國，確診數在國際排名約第39名，顯示台灣防疫工作成效顯著。

▲桃園機場進行消毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

外交部提到，陳時中就使節們所關心的邊境檢疫、境管措施及旅遊疫情警示標準等議題詳盡說明，強調我國政府隨時依據國際疫情的發展進行滾動式檢討，他說明分級居家檢疫與居家隔離的不同、個案遠端定位追蹤、居家檢疫隔離服務計畫、病毒採檢規範與防疫措施、設置集中檢疫所等措施。

陳時中也介紹我國政府醫療機構分流、限制探病訪客人數、強化醫院行政工作人員的防疫訓練、公眾集會指導原則、口罩徵管政策等相關防疫措施。

▲桃園長庚紀念醫院醫護人員在大門落實為入院門診患者測量體溫、旅遊史查詢等防疫措施。（圖／記者沈繼昌攝）

外交部指出，陳時中向各國代表、駐台使節強調，台灣並非世界衛生組織（WHO）觀察員，但台灣向來遵守國際衛生條例（IHR），並及時通報相關確診病例，台灣不僅善盡國際成員的應有責任，更超前部署，對不同情勢做好各項防疫規劃，此外，台灣更樂願與國際社會分享我國成功的防疫經驗，陳時中呼籲WHO應為防止新型冠狀病毒的全球大流行，負起更大的責任，讓各國明瞭邊境管理原則，以避免國家間產生誤會，不利國際防疫整體工作。

▲為配合中央防疫政策，台北榮總自3月9日起調整訪客探病規定（圖／記者李毓康攝）

外交部提到，會中包括我友邦及理念相近國家的駐台使節及代表們均曾就我國現行防疫政策與相關經驗提問，陳時中一一詳覆，與會的各國使節及代表對於我國政府面臨武漢肺炎蔓延仍能迅速採取有效的防疫行動、訂定完善而具彈性的配套措施，不分國籍協助需要者、與國際分享臺灣的成功防疫經驗等均表示肯定。

外交部強調，與衛生福利部及各相關部會將持續與各國駐台使領館及機構緊密合作，為我國及全球防疫貢獻心力，共同度過此次武漢肺炎在全球擴散的挑戰。