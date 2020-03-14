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白宮網站見「陳時中領導WHO」請願　狂酸譚德塞「不配擔任」

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▲新冠肺炎役情大報發，各國都人民健康都受到擔憂。一位姓名縮寫A.L.的人士於12日在白宮的「We the People」的網站上發起聯署，內容直接指出「敦請美國政府提名陳時中取代世界衛生組織秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus），並領導世界衛生組織」。（翻攝自白宮網站）

▲A.L.在白宮網站上，發起陳時中取代譚德塞的請願。（圖／翻攝自We the People網站）

實習記者任珈萱／綜合報導

新冠肺炎役情大報發，各國都人民健康都受到擔憂。一位姓名縮寫A.L.的人士於12日在白宮的「We the People」的網站上發起聯署，內容直接指出「敦請美國政府提名陳時中取代世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），並領導世界衛生組織。」
▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）
▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

綜合外媒報導，請願中指出，對抗「中國病毒」（Chinese Virus）捍衛台灣的表現相當卓越的陳時中博士，絕對有能力領導世界對抗病毒；也請求美國根據「台北法案（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative, TAIPEI ACT ）」採取行動，並提名陳時中博士取代不配擔任世界衛生組織秘書長的衣索比亞政客譚德塞。

據報導，根據白宮「We the People」網站規定，若是這項請願於30天內去取得10萬份的聯署，白宮官員會在60天內回應。截至台灣時間14日凌晨，全球確診137,387例，死亡5088例；美國總統川普台北時間14日凌晨3時，於白宮玫瑰園臨時開記者會宣布國家進入「緊急狀態」，一個月內將生產500萬次新冠肺炎篩檢，以對抗這次快速擴散流行病。

▲WHO,世界衛生組織,譚德塞。（圖／路透）
▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／達志影像／美聯社）
 

 
 

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